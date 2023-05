Guardiola incensa De Zerbi: “È tra gli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni, imparo da lui” L’allenatore del Manchester City, alla vigilia del match di Premier con il Brighton, ha incoronato Roberto De Zerbi: “Lui è unico, è come un ristorante stellato. La sua squadra può vincere con chiunque”.

A cura di Alessio Morra

Mercoledì sera in Premier League c'è una partita che probabilmente garantisce e garantirà spettacolo assoluto. Perché scenderanno il Brighton e il Manchester City, due squadre che hanno ottenuto già un grande traguardo e che con i loro profetici allenatori proveranno con il bel gioco a vincere. Alla vigilia di questa sfida c'è stato un endorsement straordinario di Pep Guardiola per Roberto De Zerbi.

Il Manchester City lo scorso weekend ha vinto per la terza volta consecutiva la Premier League, quinto successo in sei anni per la squadra di Guardiola che proverà a vincere nelle prossime settimane anche la FA Cup (nella finale con lo United del 3 giugno) e soprattutto la Champions League – a Istanbul c'è la finale con l'Inter il 10 giugno. Il Brighton invece domenica scorsa battendo il Southampton ha conquistato matematicamente la qualificazione all'Europa League, prima di sempre. Mercoledì si affronteranno, come sempre vorranno vincere e soprattutto cercheranno di giocare bene. E ci riusciranno sicuramente considerato pure che le due squadre giocheranno senza l'obbligo del risultato da realizzare a tutti i costi.

Alla vigilia a Guardiola è stata chiesta un'opinione su De Zerbi e le parole sono state eccezionali, parole migliori Pep non le poteva dire: "Complimenti al Brighton per il risultato ottenuto. Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più influenti negli ultimi 20 anni. Nessuno gioca come loro, sono unici. Roberto è unico".

E già queste parole sarebbero bastate, ma il catalano ha aggiunto: "Quando è arrivato ho pensato che avrebbe avuto un grande impatto, ma non mi aspettavo che lo facesse in così poco tempo. Creano 20-25 occasioni a partita. Il Brighton monopolizza il pallone in un modo che non pensavo possibile. Sono tutti coinvolti, se giochi così puoi fare tutto quello che vuoi contro chiunque. Il portiere è quasi un centrocampista aggiunto. Si meritano complimenti e successo. È una delle squadre da cui cerco di imparare".

Infine ha detto sempre su De Zerbi: "È come un ristorante stellato Michelin, unico. Lo paragonerei a Ferran Adrià di El Bulli (storico ristorante catalano Michelin che ha chiuso nel 2011 e che aveva tre stelle Michelin). Per anni è stato il miglior cuoco del mondo e ha rivoluzionato la cucina. Il modo in cui gioca il Brighton è speciale".

Poi l'allenatore campione d'Inghilterra ha parlato di Haaland: "Non sono preoccupato per la prossima stagione. Cercherà di migliorare sempre di più e avrà la mentalità per farlo", e di Gundogan: "Non so niente sul suo futuro".