Grealish cerca rivincita, il messaggio all’Italia: “Finale dell’Europeo è ancora nelle nostre teste” Jack Grealish cerca la rivincita della finale dell’ultimo Europeo e lancia un messaggio all’Italia.

A cura di Vito Lamorte

"Sono passati 14-15 mesi dalla finale contro l'Italia, un match che ovviamente ha ancora un posto nelle nostre teste, tutti noi volevamo vincerla quella partita, ma resta comunque bellissimo raggiungere una finale di un torneo come l'Europeo". Jack Grealish non ha dimenticato la finale di EURO 2020 persa davanti ai suoi tifosi a Wembley. Né lui, né i suoi compagni. A due giorni dalla sfida di Nations League contro l'Italia, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della nazionale inglese Grealish ha ricordato quella sfida e ha lasciato trasparire una voglia di rivalsa e di rivincita nei confronti degli Azzurri.

L'esterno offensivo del Manchester City ha iniziato la stagione con qualche difficoltà ma Pep Guardiola non gli ha mai fatto mancare la sua fiducia e le sue prestazioni sono in crescita costante. Di questo miglioramento spera di beneficiarne la nazionale inglese, che è all'ultimo posto del girone e rischia di retrocedere nella Lega B della Nations League.

I Three Lions hanno conquistato solo due punti in 4 gare e arrivano a Milano con la voglia di fare bottino pieno: "Giocheremo a San Siro, uno stadio iconico dove ho sempre pensato di voler giocare o comunque andarci anche soltanto da tifoso, quindi sarà incredibile per me".

Grealish ha voluto prendere le parti del suo CT Gareth Southgate, è stato messo in discussione per i recenti risultati, e in Inghilterra c'è addirittura chi auspica una sostituzione prima della Coppa del Mondo 2022 in Qatar: "Ha ricevuto critiche molto dure. Abbiamo raggiunto la finale di Euro2020 l'anno scorso, poi c'è stata la sconfitta contro l'Ungheria, ma non perdevamo in 90 minuti dal novembre del 2020 contro il Belgio".

In pochi giorni la nazionale inglese affronterà prima l'Italia e poi la Germania, per un doppio confronto infuocato che varrà la sua permanenza nella Lega A della Nations League.