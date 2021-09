Gosens esce in lacrime, brutto infortunio muscolare: Atalanta in allarme L’Atalanta nel match di Champions League contro lo Young Boys dopo pochi minuti di gioco ha perso Robin Gosens. Infortunio di natura muscolare per il tedesco, che è stato costretto a lasciare il campo. Lacrime per il pupillo di Gasperini, che dal canto suo spera si tratti di un problema non troppo grave.

A cura di Marco Beltrami

Il match di Champions League tra l'Atalanta e lo Young Boys non è iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Gasperini che dopo soli 10′ è stata costretta a perdere Robin Gosens. L'esterno tedesco ha rimediato un problema di natura muscolare, che lo ha messo fuori gioco. Prima di lasciare il terreno di gioco, Gosens sostenuto da due componenti dello staff tecnico, non è riuscito a trattenere le lacrime.

È durata solo 10′ la partita di Gosens contro lo Young Boys. Il classe 1994 si trovava sulla sua fascia di competenza, quando dopo un duello con un avversario si è accasciato al suolo. Inizialmente si pensava ad un contrasto, ma le immagini hanno chiarito il tutto: una torsione innaturale della gamba del tedesco ma legata per un problema di natura muscolare. Il tedesco molto dolorante si è portato le mani sulla testa richiamando l'attenzione della sua panchina. Dopo il consulto con lo staff medico per Gosens non c'è stato nulla da fare: inevitabile il cambio con l'esterno danese Maehle.

L'uscita dal campo di Gosens ha preoccupato ulteriormente Gian Piero Gasperini, con il ragazzo tedesco inconsolabile e in lacrime. Stando alle prime indiscrezioni sull'infortunio riportate da Sky, potrebbe trattarsi di un problema al flessore che sarà analizzato dagli esami in programma nelle prossime ore. Una tegola per l'Atalanta che si augura che l'entità del guaio muscolare non sia particolarmente grave, anche alla luce dei prossimi impegni. Non bisogna dimenticare infatti che dopo il match contro gli svizzeri, la Dea sarà chiamata al secondo big match di fila in campionato contro il Milan in programma domenica sera. Alla luce di quanto visto, difficile pensare al possibile rientro lampo in campo per Gosens. Dita incrociate per un repentino recupero.