Gonzalo Villar è sempre più al centro della Roma. Il giovane centrocampista spagnolo è sempre più al centro della squadra di Paulo Fonseca e il fatto che venga impiegato con sempre più frequenza fa capire quanto sia stato importante il suo percorso di crescita nei mesi scorsi. Il giovane spagnolo era arrivato lo scorso anno in sordina, senza troppi proclami con l'etichetta del "giovane da far crescere" ma ora ogni volta che ha il pallone tra i piedi Villar sa quello che deve fare e i suoi compagni lo cercano continuamente. Ha cambiato le gerarchie del centrocampo e l'ex Elche si sta facendo notare sempre di più perché è in grado di gestire la sfera con sicurezza, dinamismo e buon senso. Doti non proprio comuni per un 22enne.

Villar non balza agli onori delle cronache per la sua fisicità o per altre situazioni extra-campo, parliamo di un classe 1998, ma perché gioca a calcio nel modo più normale e semplice possibile. Lo spagnolo alla fine del 2020 era il giocatore della rosa giallorossa col miglior dato di passaggi riusciti, ovvero il 90,7%, e questo vuole dire che 9 su 10 giocate da parte del numero 14 vanno a buon fine. In questa speciale classifica precede Jordan Veretout, la cui precisione si attesa sull'88,8%.

L'ex calciatore Elche ha faticato più del previsto per ritagliarsi il suo spazio ma ormai Fonseca non rinuncia più alle sue qualità ed è uno degli uomini su cui conta di più, che sia in formazione iniziale o a gara in corsa. Questo classe 1998 impressione per il suo carattere e per come, nel giro di dodici mesi, sia riuscito a far girare il suo destino: lo scorso anno le presenze erano 11 con 311′ giocati mentre nella stagione del 2020-2021 sono 15 con 746′ in campo.

Dopo la bella prova contro la Sampdoria, il giovane centrocampista spagnolo si è lasciato andare in un simpatico siparietto ironico su Twitter con i tifosi giallorossi e all'augurio di una convocazione con la Spagna di Luis Enrique da parte di una fan il numero 14 ha risposto scherzose: “Speriamo che c'ha Dazn a casa sua…”. Gonzalo Villar è già stato convocato dall'Under 21 spagnola, con cui vanta cinque presenze, ma non ha mai fatto parte del gruppo della nazionale maggiore.