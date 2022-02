Gol capolavoro di Pepito Rossi, che realizza una prodezza nello stadio di Pablito L’attaccante ha realizzato un gol straordinario in Vicenza-Spal di Serie B. Pepito Rossi ha siglato una prodezza nello stadio in cui è iniziata la carriera di Paolo Rossi.

A cura di Alessio Morra

Nello stadio di Pablito, Pepito Rossi ha realizzato uno dei gol più belli della stagione, non solo quella della Serie B. Un gol da favola che però non è servito alla Spal per vincere il casa del Vicenza. Mancano i tre punti, ma la soddisfazione personale per l'ex della Fiorentina resta e ancora una volta l'italo-americano riesce a risorgere. Ha passato tanti guai, ma è riuscito sempre a rimboccarsi le mani e ritornare. Non ha vinto tanto in carriera, ma il carattere di Rossi ha pochi eguali.

Vicenza-Spal era una partita che aveva in palio punti pesanti per la zona salvezza. La Spal al 26′ passa in vantaggio e lo fa con Giuseppe Rossi, che lo scorso novembre firmò con i bianco-azzurri e tornò così a giocare in Italia. Rossi segna il gol numero due di questa stagione e lo fa alla grandissima.

Riceve da Da Riva e inventa un gol fenomenale. L'attaccante prima dribbla un avversario, poi lascia sul posto altri due difensori infilandoli con un tocco di sinistro e poi con il pallone che proseguiva la sua corsa ha toccato con intelligenza e di punta la sfera che morbidamente è andata a infilarsi nell'angolino. Contini battuto. Segna e festeggia. Un sorriso enorme per questo ragazzo che ne ha passate davvero di tutti i colori. Rossi viene abbracciato da tutti i compagni di squadra che lo celebrano.

La Spal però non riesce a mantenere il vantaggio, Cavion pareggia nel recupero del primo tempo. L'incontro termina sul punteggio di 1-1. Per la Spal comunque è un buon punto, perché la squadra di Ferrara sale a quota 24 punti. Il Vicenza invece resta al penultimo posto e resta fortemente invischiata in zona retrocessione.