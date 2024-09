video suggerito

Gnonto in panchina con lo smartphone mentre gioca l’Italia Under 21, le polemiche divampano L’attaccante del Leeds dopo essere stato sostituito nel match tra Italia e San Marino dell’Under 21 mentre i compagni continuavano a giocare Gnonto si è distratto con il suo telefono cellulare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Giovedì scorsol'Italia Under 21 ha battuto 7-0 San Marino in una partita delle Qualificazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2025. Un successo roboante, che nel finale di partita è diventato davvero fragoroso grazie ai quattro gol di Sebastiano Esposito. Nel corso dell'incontro è accaduto qualcosa di particolare, che molte ore dopo ha scatenato una serie di polemiche, nate per via di un'immagine in cui si vede immortalato l'attaccante azzurro Gnonto in panchina intento a guardare qualcosa sul suo smartphone, e quindi contestualmente a disinteressarsi totalmente della partita.

Italia-San Marino 7-0

Il girone di qualificazione è complicato, l'Italia se la gioca con Irlanda e Norvegia. La qualificazione si deciderà sul filo. Gli Azzurrini a Latina con San Marino hanno faticato fino alla mezz'ora, poi dopo il gol di Bove hanno iniziato uno show – al netto degli infortuni di Fazzini e Baldanzi. Il finale di partita, come detto, è stato fragoroso, con gol a raffica, quasi tutti di uno dei fratelli Esposito. Nella ripresa il posto lo ha lasciato pure Gnonto, che era stato colpito duramente ed era stato sostituito da Ambrosino.

Gnonto in panchina con il telefono

L'attaccante del Leeds, che con Mancini ha avuto modo in passato di giocare con la nazionale maggiore, però, mentre era in panchina, seduto al fianco degli infortunati Fazzini e Baldanzi si è un po' distratto e ha iniziato a guardare qualcosa dal suo smartphone. Cosa non si sa. Di sicuro non era intento a guardare la partita dei suoi compagni di squadra. E al netto di un incontro deciso largamente, non è una bella immagine. Un frame che ha scatenato discussioni, pure forti, sui social network e in generale sul web. Perché è un attimo e si parla di disinteresse per la maglia azzurra.

Di sicuro una tiratina d'orecchie, metaforica, Gnonto l'avrà già avuta e ora sa bene che nel prossimo incontro, che è praticamente decisivo con la Norvegia (fuori casa), lo smartphone dovrà lasciarlo negli spogliatoi.