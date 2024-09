video suggerito

L’Italia Under 21 dilaga, 7-0 a San Marino: poker di super Esposito, ma Fazzini e Baldanzi vanno KO L’Italia Under 21 batte 7-0 San Marino e resta in testa al proprio girone in attesa della sfida alla Norvegia. Gara iniziata sotto tono degli azzurrini di Nunziata che hanno poi preso il largo dominando nella ripresa. Esposito assoluto protagonista del match, ma non è mancata la nota dolente: Fazzini e Baldanzi si sono infortunati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Missione compiuta da parte dell'Italia Under 21 di Carmine Nunziata che batte facilmente San Marino 7-0 al Francioni di Latina, per l'ottavo incontro azzurro valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Protagonista assoluto Francesco Esposito autore di un poker d'autore. Grazie a questo successo, gli Azzurrini salgono a 18 punti, +3 della Norvegia che sarà la prossima avversaria il prossimo 10 settembre.

Gli infortuni a inizio partita: KO Fazzini e Baldanzi

Un inizio non proprio da ricordare dell'Italia Under 21 contro San Marino. Al di là di uno 0-0 che ha faticato a sbloccarsi, ciò che ha tenuto banco nella prima parte del match sono stati gli infortuni – con tanto di sostituzione – per Fazzini e Baldanzi. Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli, è stato costretto al cambio dopo solo 13 minuti per un problema fisico, richiedendo la sostituzione dopo aver sentito una fitta. E' uscito sulle proprie gambe, dopo l'intervento dello staff medico, ma bisognerà verificare con ulteriori esami strumentali, l'eventuale problema muscolare.

Anche Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ha dovuto quasi subito alzare bandiera bianca: è stato costretto a lasciare il campo dopo 25 minuti per i postumi di un colpo schiena. Il giocatore era rimasto a terra dolorante dopo un colpo da dietro, per poi provare a continuare la gara, invano.

La vittoria dell'Italia Under 21, tris di Esposito

Un inizio più che complicato per la Nazionale di Nunziata che impiega ben 35 minuti a piegare le resistenze di San Marino. Ci vuole una invenzione dal limite dell'area di rigore da parte di Bove per sbloccare il match e riportare il sereno in casa azzurra. Poi, trovato il vantaggio, la gara si è messa sui binari giusti con il raddoppio arrivato una manciata di minuti più tardi su un tocco di Matteoni che nel tentativo di anticipare Esposito, su un tiro di Ndour che si era stampato sulla traversa, ha infilato la propria porta. Nella ripresa, sana amministrazione azzurra con l'Italia che allunga con Esposito al 57′ per il 4-0. Che trova il tris personale al 75′ per la manita azzurra che diventa facile 6-0 con rete di Raimondo e poi 7-0 ancora con uno scatenato Esposito.

Il tabellino

Italia Under 21 – Sam Marino Under 21 7-0

Marcatori: 35′ Bove, 38′ Aut. Matteoni, 12′ st Esposito, 76′ Esposito, 78′ Esposito, 81′ Raimondo, 90′ Esposito

ITALIA U21 (4-3-3): Deplanches; Savona, Coppola, Ghilardi; Fazzini (14′ Ndour), Bove, Bianco, Ruggeri; Baldanzi (26′ Raimondo), Gnonto (46′ Ambrosino), Esposito.

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; Guidi (46′ Cervellini), Matteoni, Sancisi; Giocondi, Sancisi, Tomassini, Toccaceli (46′ Casadei), Riccardi; Gasperoni, Santi.