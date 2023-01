Gnonto come Di Canio, gol iconico in Inghilterra: i compagni si mettono le mani nei capelli Wilfried Gnonto sta facendo impazzire il Leeds e in generale la Premier League con le sue prodezze. L’attaccante italiano si è esibito in un gol formidabile in FA Cup che il popolo inglese ha paragonato subito a quello di Paolo Di Canio nel 2000.

A cura di Fabrizio Rinelli

Si chiama Wilfried Gnonto ma per qualcuno, a distanza di ben 23 anni, è sembrato di vedere nuovamente in azione Paolo Di Canio. Ma andiamo con ordine. L'attaccante ex Inter, che ormai è parte integrante della nuova Italia di Roberto Mancini, quest'estate, anche grazie all'enorme visibilità avuta in azzurro, è stato oggetto di un'asta di mercato che l'ha visto protagonista per diverso tempo. Alla fine ha lasciato lo Zurigo per 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita che spetterà al club svizzero per trasferirsi al Leeds.

Il classe 2003 ha firmato con gli inglesi un contratto fino al 30 giugno 2027 con la soddisfazione di intraprendere la sua prima vera occasione nel calcio professionistico in un campionato difficile ma altamente competitivo come la Premier League. Questa sera ha giocato da titolare in FA Cup contro il Cardiff e sugli sviluppi di un cross da destra da parte di Rodrigo, ha messo in rete la palla calciando in porta sfoggiando una bicicletta volante simile proprio a quella di Di Canio a marzo del 2000 contro il Wimbledon. I compagni di squadra di Gnonto, proprio come accaduto per l'ex Lazio, che in quell'occasione vestiva la maglia del West Ham, si sono messi le mani nei capelli.

L'esecuzione della volée è perfetta. Gnonto vede la palla cadergli perfettamente sul piede e coordinandosi con il sinistro, calcia invece col destro facendo finire la palla in rete sul primo palo. Proprio come accaduto per Di Canio. "What a magnificent goal" fu il commento estasiato del telecronista inglese, in quella domenica di 23 anni fa. In questo caso è stato invece Llorente a racchiudere in un solo gesto il grido sorpreso ed estasiato del pubblico mettendosi le mani tra i capelli prima di abbracciarlo per esultare. È stato un gol fantastico, di straordinaria fattura tecnica. Come se non bastasse, poco dopo, Jack Harrison ha servito a Gnonto un assist perfetto che l'ha portato a concludere in rete all'angolino basso di sinistra il gol del 3-0 che ha poi chiuso il primo tempo.

Gnonto si è subito distinto con una doppietta in una serata a dir poco da incorniciare per lui. Si è lentamente adattato al difficile calcio inglese per poi inserirsi con maestria e carattere all'interno della prima squadra. Una volta arrivato in Inghilterra dallo Zurigo infatti, Gnonto ha iniziato a giocare con la squadra U21 del Leeds. Poi l'inserimento a ottobre con la prima squadra in maniera graduale prima di diventare un titolare della squadra allenata da Marsch. Gnonto ha fatto il suo esordio ufficiale in Premier il 29 ottobre scorso contro il Liverpool giocando 18 minuti.

Il primo assist è arrivato invece la gara successiva contro il Bournemouth prima esultare alla sua prima rete inglese in campionato proprio contro il West Ham lo scorso 4 gennaio che l'ha definitivamente integrato nel "Leeds dei grandi". Nelle 7 gare ufficiali giocate in Premier, 5 le ha giocate da titolare. Un momento speciale per colui il quale in Inghilterra definiscono come "il bambino speciale" per quello che sta dimostrando. Un "bambino" che ora si coccola Mancini a cui va il merito di averlo scoperto e valorizzato facendolo conoscere al mondo intero. Peccato solo che un altro talento del calcio italiano debba farsi largo sempre e solo all'estero…