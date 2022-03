Gli inglesi ora ci fanno la lezione sugli spogliatoi sporchi a Palermo: “Disgustoso, una discarica” La figuraccia fatta dalla nostra Nazionale nel dopo partita della disfatta contro la Macedonia, quando gli spogliatoi dello stadio di Palermo sono stati lasciati in condizioni vergognose, offre agli inglesi l’occasione per darci lezioni di comportamento.

A cura di Paolo Fiorenza

Leonardo Bonucci oggi si è scusato a nome della Nazionale azzurra per le condizioni vergognose in cui sono stati lasciati gli spogliatoi dello stadio Renzo Barbera di Palermo dopo la mazzata della sconfitta incassata al 92′ per mano della Macedonia del Nord. I Mondiali sono sfumati e gli spogliatoi sono diventati lo specchio dello stato d'animo dell'Italia: un caos assolutamente poco calmo. Così tanta spazzatura e residui di cibo da sembrare l'esito di una festa scatenata e non lo scenario della mestizia post eliminazione.

"Abbiamo fatto un grosso errore, chiediamo scusa", ha detto in conferenza stampa il veterano dell'Italia, mentre al suo fianco il responsabile della comunicazione della FIGC lasciava intendere che qualcosa non quadra nella vicenda: "Ci siamo già scusati con il Palermo Calcio, anche se dobbiamo dire che lo stato dello spogliatoio quando siamo andati via non era proprio quello del video, non è tutta roba nostra". Al di là di questi sospetti gettati lì, resta la figuraccia fatta da chi non deve mai dimenticare che sta indossando e rappresentando i colori azzurri.

Una figuraccia che a qualcuno non è parso vero di mettere in prima pagina, pontificando sul malcostume degli italiani, dopo aver già sbertucciato la nostra mancata qualificazione: loro, sempre loro, i nostri amici inglesi. Mai ripresisi dalla legnata data loro a Wembley nella finale degli Europei, aspettavano questo momento da mesi. Ed allora il nostro sfottò di allora – "it's coming Rome" – diventa "you're staying home", ovvero "restate a casa". E le immagini sozze degli spogliatoi gli danno modo di farci anche la lezione di comportamento: "Mentre hanno tutto il diritto di essere sconvolti dagli eventi accaduti a Palermo, lo stato in cui la squadra italiana ha lasciato lo spogliatoio dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord è semplicemente inaccettabile. È stato davvero disgustoso, dispiace per il personale addetto alle pulizie dello Stadio Renzo Barbera. Possiamo solo sperare che l'Italia lasci lo spogliatoio in condizioni decisamente migliori dopo la conclusione dell'amichevole contro la Turchia martedì sera…".

E ancora: "Quando i giocatori italiani sono tornati nello spogliatoio, sconsolati e increduli, è scoppiato l'inferno. Un video che circola sui social mostra lo stato in cui l'Italia ha lasciato lo spogliatoio. E per di più è stata una partita in casa! Era lo spogliatoio del Palermo che hanno usato e maltrattato. Sono riusciti a trasformarlo in una scena che assomigliava a una discarica. È stato un capovolgimento totale di ruoli rispetto a otto mesi fa, quando i giocatori esultanti dell'Italia hanno assaporato il momento della vittoria di Euro 2020 con esultanze sfrenate nello spogliatoio dello stadio di Wembley. Giovedì sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo non c'era traccia di tutto questo. Sembrava tutto spazzatura…".

Il titolone del Sun sugli spogliatoi del Barbera

Non poteva mancare ovviamente il Sun, che racconta come "le stelle dell'Italia hanno distrutto il loro spogliatoio dopo l'umiliante sconfitta contro la Macedonia del Nord" e poi ricorda come immagini simili siano state viste lo scorso anno a Wembley, sempre nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria sull'Inghilterra: "Non è la prima volta che l'Italia lascia uno spogliatoio in rovina, come ha fatto a Wembley dopo aver battuto l'Inghilterra nella finale degli Europei dello scorso anno. Naturalmente l'atmosfera era completamente diversa a Londra quando gli italiani festeggiavano a squarciagola. Era una festa e c'erano lattine di birra, oltre a bottiglie di vino e champagne sparse ovunque".

Leonardo Bonucci ha promesso di fare "sicuramente più attenzione la prossima volta": leggere questi titoli dei media d'Oltremanica è certamente un buon motivo per ricordarsene.