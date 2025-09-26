Giovanni Leoni starà fuori per un anno: la diagnosi è una mazzata per il difensore del Liverpool

In conferenza stampa il tecnico dei Reds Arne Slot ha spiegato che il problema al legamento crociato di Giovanni Leoni è serissimo. Leoni sarà costretto a stare fuori per quasi un anno.

L'infortunio era parso subito serio. La diagnosi era stata fatta già non ufficialmente. Si parlava di otto mesi di stop e probabile rottura del crociato per Giovanni Leoni. Per il difensore del Liverpool lo scenario è peggiore del previsto. L'allenatore Arne Slot ha dato i tempi e ha parlato di un'assenza lunghissima: "Si è rotto il legamento crociato anteriore, starà fuori circa un anno".

"Per Leoni inizia la parte più difficile"

Il Liverpool tutte le sette partite giocate tra Premier League, Champions e Coppa di Lega. Slot alla vigilia del match di campionato ha parlato pure di Leoni ed ha confermato la lunga assenza. Si parlava di otto mesi di stop, che sono diventati pure purtroppo molti di più: "Leoni non è in buon momento, si è rotto il legamento crociato anteriore, ciò significa che starà fuori per circa un anno. Essere così giovane, arrivare in nuovo club, in una nuova nazione, giocare così bene alla prima partita. Brutto e non è facile vedere qualcosa di positivo, ma è ancora così giovane ed ha tanti anni a disposizione dopo un infortunio così grave. Per Leoni inizia la parte più difficile".

L'infortunio di Leoni all'esordio con il Liverpool

Leoni si è infortunato durante la partita di Carabao Cup con il Southampton, vinta per 2-1 nel finale con un gol di Ekitike, poi espulso per doppia ammonizione dopo l'esultanza bis. Il ginocchio ha fatto crac all'81' di un match giocato bene dal classe 2006, preso dal Parma per 31 milioni di euro. In quella partita decisivo è stato con due assist Federico Chiesa, che, nel modo peggiore possibile, beneficia dell'infortunio di Leoni. Perché il calciatore ex Juve e Fiorentina prende il posto inlista Champions del difensore, che così perde anche la possibilità di essere convocato in Nazionale, dopo la prima selezione di Gattuso.