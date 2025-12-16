Giovane promessa del futsal muore a 20 anni precipitando dal tetto dell’hotel: tragedia in Brasile

Luis Felipe Gomes de Jesus, promessa del futsal brasiliano, ha perso la vita precipitando dal tetto dell’albergo che ospitava la sua squadra. Club e federazione hanno proclamato il lutto, mentre la polizia indaga sull’accaduto.

Un dramma improvviso ha sconvolto il futsal brasiliano e il mondo dello sport giovanile. Luis Felipe Gomes de Jesus, 20 anni, ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto dell’hotel che ospitava la sua squadra impegnata nella Coppa brasiliana di futsal Under 21, una delle competizioni più prestigiose dedicate ai migliori talenti emergenti del paese. La tragedia si è consumata a Recife, nello stato di Pernambuco, proprio nel giorno conclusivo del torneo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media locali, il giovane atleta sarebbe inciampato accidentalmente, perdendo l’equilibrio e precipitando in una zona dell’edificio particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è ora oggetto di indagine da parte della polizia.

Conosciuto da tutti come “Gamy”, Luis Felipe indossava la maglia numero 10 ed era il capitano del CEF Caratoira, club con sede a Vitória, nello stato di Espírito Santo. All’interno della squadra era considerato un leader tecnico e umano, un punto di riferimento per compagni e staff, nonostante la giovanissima età.

Il club ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante diffuso sui social, parlando di un momento di sofferenza profonda e chiedendo vicinanza e preghiere per la famiglia del calciatore. Alla commozione si è unita anche la Federazione di calcio indoor dell’Espírito Santo, che ha annunciato tre giorni di lutto ufficiale e la sospensione di tutte le competizioni in programma.

La scomparsa di Luis Felipe Gomes de Jesus lascia un vuoto enorme nel futsal brasiliano: se ne va una promessa dello sport, ma soprattutto un ragazzo ricordato da tutti per il sorriso, la dedizione e la passione con cui viveva il campo.