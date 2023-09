Giovane calciatore della Fiorentina investito, attimi di paura all’esterno del Viola Park Un calciatore del settore giovanile della Fiorentina investito subito fuori al Viola Park: il ragazzo ha riportato solo qualche escoriazione.

A cura di Vito Lamorte

Paura in casa Fiorentina nelle scorse ore: un calciatore appartenente al settore giovanile della squadra toscana è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’esterno del Viola Park. Il ragazzo, dopo l'apprensione iniziale, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Il giovane atleta sarebbe stato investito da un’auto e sul posto sono intervenuti subito la Polizia municipale e un’ambulanza, che ha portato il ragazzo all’ospedale pediatrico Meyer per gli accertamenti.

La ricostruzione dell'accaduto. Un ragazzo di tredici anni appartenente elle giovanili della Fiorentina è stato investito, poco prima delle ore 15 di giovedì pomeriggio in via Pian di Ripoli mentre stava raggiungendo il Viola Park. Dalle prime ricostruzioni, parrebbe inoltre che il ragazzo stesse attraversando la strada nonostante il semaforo fosse rosso mentre un'altra versione fa riferimento ad un attimo di distrazione dell'automobilista, che non si è accorto del ragazzo che stava attraversando la strada. L'uomo di 62 anni si è subito fermato per verificare le condizioni del ragazzo.

Il ragazzo, secondo quanto riportato da alcuni media locali, vive a Firenze ed era partito da casa della zia che abita a Bagno a Ripoli per andare ad allenarsi: mentre stava attraversando via Pian di Ripoli al semaforo che regola il traffico all’incrocio con via Granacci un’auto non si è fermata nonostante il “rosso” e l’ha urtato.

La scorsa settimana il Comune di Bagno a Ripoli aveva dovuto varare un’ordinanza che vietava la sosta delle persone nelle immediate vicinanze del Viola Park dopo che si era registrata la reiterata sosta dei genitori dei figli sul ciglio della strada in macchina per seguire gli allenamenti in assenza ancora di un accesso pedonale al centro sportivo. L’incidente non ha alcun collegamento queste recenti polemiche.