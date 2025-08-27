Giocatori di Premier accusati di truccare partite in tutta Europa: la rivelazione che sconvolge l’Inghilterra

Giocatori di Premier League accusati di truccare partite in tutta Europa: una rivelazione che ha destato un certo stupore e che sta facendo discutere molto in Inghilterra.

Alcuni calciatori della Premier League sono stati accusati di aver truccato partite da Fredrik Gardare, ex capo di un'unità specializzata nella lotta alla criminalità internazionale. Si tratta di una rivelazione che ha destato un certo stupore e che sta facendo discutere molto in Inghilterra.

Gardare, che in passato ha guidato una squadra della polizia svedese impegnata in indagini sulla criminalità organizzata infiltrata nello sport, afferma che durante un'irruzione in un casinò illegale nel 2021 aveva portato alla luce prove che sono state ignorate: negli ultimi giorni ha fatto alcune affermazioni sorprendenti in un nuovo rapporto, sostenendo che durante il raid sono stati confiscati diversi telefoni cellulari e che uno in particolare avrebbe contenuto "prove esaurienti" sull'app di messaggistica Telegram di giocatori che collaboravano con un criminale per truccare partite in tutta Europa, inclusa la Nations League.

Giocatori di Premier accusati di truccare partite in tutta Europa

Parlando al tabloid britannico Daily Mail, Fredrik Gardare ha affermato che quella scoperta era il caso di corruzione più "evidente" che abbia mai visto nella sua carriera, aggiungendo che "non c'è niente di più chiaro" di quello trovato su un telefono sequestrato: "C'era più di un giocatore della Premier League (trovato sul telefono). Scommetteva su cartellini gialli, calci d'angolo e altri aspetti delle partite. Quel telefono è in mano alla polizia di Stoccolma".

Gardare, che ritiene che le autorità competenti avrebbero dovuto intervenire immediatamente sulle prove, ora vuole sapere perché sono state archiviate: "Per me era una priorità assoluta, ho incaricato tutta la mia squadra di indagare. Ma allo stesso tempo, a dicembre di quell'anno, la polizia ha dichiarato: ‘Abbiamo chiuso con questa faccenda'. Abbiamo anche dato l'informazione direttamente alla federazione calcistica qui in Svezia e abbiamo detto: ‘È una cosa seria'. Speriamo che abbiano contattato la federazione calcistica inglese, ma non lo so."

Ha aggiunto: "Questo è importante sia per il calcio svedese che per quello di altri paesi. È fondamentale che l'Inghilterra e il calcio internazionale pongano fine alle continue combine".

Tra i casi seguiti da Fredrik Gardare figura un'indagine durata 18 mesi che ha smascherato Dickson Etuhu, ex centrocampista del Manchester City, nel tentativo di truccare partite in Svezia: il calciatore è stato dichiarato colpevole e squalificato per cinque anni in Svezia.

La risposta della Swedish FA: "Non potevamo intervenire"

Johan Claesson, Swedish FA integrity officer, ha commentato le affermazioni con queste parole: "È vero che la Federazione calcistica svedese, nel 2021, ha ricevuto dalla polizia informazioni generali secondo cui erano state trovate informazioni su partite truccate a livello nazionale e internazionale in un telefono dopo un'irruzione in un casinò illegale, ma le informazioni che abbiamo ricevuto non contenevano alcun dettaglio (a causa della segretezza delle indagini di polizia in corso) su cui potessimo intervenire".

La FA non ha ricevuto i risultati dell'indagine dalla polizia svedese, ma è intenzionata a valutarli per capire di che materiale si tratta e se ci siano informazioni sulle quali si può lavorare e intervenire.