Gianluca Di Marzio racconta il clima prima di PSV-Napoli: “Cose che non ci erano mai successe”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha raccontato cos’è accaduto nelle ore precedenti alla partita di stasera in Champions tra PSV e Napoli: “Controlli che personalmente non avevamo mai ricevuto nel centro di una città europea”.

Mancano poche ore al fischio d'inizio di PSV-Napoli di Champions League e sulla partita, oltre alle questioni di campo, continuano a far parlare i 230 tifosi azzurri arrestati tra lunedì sera e martedì ad Eindhoven da parte della polizia olandese che si trovavano a Fuutlaan, vicino al centro cittadino. In città per evitare disordini era stato emanato un provvedimento che vietava assembramenti. Ed ecco, gli arresti, sono avvenuti perché "i tifosi si sono radunati in vari punti della città".

Questo in sostanza il comunicato della polizia che ha sottolineato come alcuni fossero anche sprovvisti di biglietti. Di questo ha parlato anche il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, inviato ad Eindhoven, il quale in una delle edizioni odierne del TG di Sky Sport 24, ha fatto il quadro completo del clima che si respirava in città tra ieri e oggi. E alla luce degli arresti avvenuti ha spiegato: "Ci sono tanti controlli, anche noi giornalisti siamo stati fermati, ci hanno chiesto le credenziali, i pass – ha detto -. Ai tifosi invece vengono chiesti biglietti, passaporti e carte d'identità, controlli che personalmente non avevamo mai ricevuto nel centro di una città europea".

Il Philips Stadion di Eindhoven.

Il giornalista dunque cerca di far capire al meglio come siano rigide le misure previste per questa partita. La paura di scontri e disordini è tanta ma come conferma lo stesso Di Marzio, fino a questo momento non è successo nulla ad Eindhoven. "La scorsa notte sono stati fermati e rimandati in Italia circa 230 tifosi, più dei 180 inizialmente previsti, alcuni erano senza biglietto – ha proseguito nel corso del suo racconto dall'Olanda lo stesso giornalista che ha poi concluso il suo discorso -. C'era un divieto di assembramento previsto dal sindaco di Eindhoven ma in realtà non è accaduto nulla".

Il giornalista ha poi sottolineato ancora: "C'era la paura che potesse accadere qualcosa – spiega -. Sicuramente ci saranno delle polemiche anche a livello politico. Nonostante ciò ci saranno meno di 1600 tifosi del Napoli qui per sostenere la squadra di Conte". In mattinata c'era stato il tweet del Ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, il quale aveva spiegato di seguire attentamente il caso dei tifosi del Napoli. Questa dunque la situazione fuori dal campo, poi dentro sarà scontro tra PSV e azzurri chiamati a riscattare il ko subito in campionato a Torino.