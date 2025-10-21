Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven “per impedire disordini” prima della Champions

Il provvedimento è scattato lunedì sera, il gruppo si trovava nel centro della città. Gli agenti hanno chiesto che lasciassero la zona, al rifiuto sono intervenuti “per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti”.

La polizia olandese ha arrestato a Eindhoven 180 tifosi del Napoli che si trovavano a Fuutlaan, nei pressi del centro cittadino. Il provvedimento è scattato alla vigilia della partita di Champions League con il PSV in programma questa sera (ore 21) per "impedire che dessero origine a disordini" e per aver violato il regolamento comunale in materia di assembramenti. Alcuni di loro sono stati anche trovati sprovvisti di biglietto e per questo ritenuti potenzialmente più pericolosi. Gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità e riportati dai media olandesi spiegano anche che, una volta interrogati nella stazione di polizia di Mathildelaan dove sono stati condotti in autobus, i sostenitori partenopei saranno rilasciati entro la giornata odierna.

Il piano di sicurezza e le "zone rosse" della città olandese

L'intervento delle forze dell'ordine rientra nel piano di sicurezza preventivo messo in atto in occasione del match di Coppa e per il timore di scontri: il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva circoscritto in via preventiva le aree ritenute ad alto rischio in occasione dell'incontro, con la polizia autorizzata a effettuare perquisizioni o prendere altre misure preventive per tutelare l'ordine pubblico.

L'arresto dei tifosi del Napoli a Eindhoven

L'arrivo dei supporters campani era particolarmente temuto visti i precedenti che risalgono a qualche anno fa, quando si recarono ad Amsterdam per la sfida di Champions con i ‘lancieri': allora un centinaio di ultras vennero arrestati alla stazione centrale. Gli agenti avevano intimato loro di lasciare quella zona della città e al rifiuto dei supporters sono intervenuti, portando via quel gruppo "numeroso" e caratterizzato da una "certa atmosfera". Non si erano verificate risse o incidenti, né erano stati segnalati contatti o scaramucce con la tifoseria olandese ma la polizia ha voluto evitare che la situazione potesse degenerare e ha effettuato la retata dopo il rifiuto degli ospiti a lasciare quell'area ritenuta off limits.

È questa, infatti, la versione raccontata all'agenzia di stampa ANP da un portavoce delle forze dell'ordine chiarendo la natura "deterrente" alla base dell'intervento. Per lo stesso motivo, altri quattro tifosi del Napoli sono stati fermati in altre zone della città di Eindhoven e invitati ad allontanarsi oppure a disperdersi. Quanto al match delle 21, allo stadio di Eindhoven sono attesi 1600 ultras provenienti dall'Italia.