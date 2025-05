video suggerito

Giampaolo ricorda Fiorita: “Col Napoli voglio lo spirito di chi ha perso un fratello che sognava la salvezza” Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo non ha potuto non tornare sul dramma che ha colpito il club con l’improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita: “Non è stato facile gestire tutto e non lo è tuttora ma non voglio strumentalizzazioni su ciò che è accaduto. Orgoglioso del club, dei tifosi e della città per come ha gestito tutto, ora tocca al Lecce”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Marco Giampaolo è pronto a incontrare il Napoli nella prima partita del suo Lecce in casa, davanti al proprio pubblico all'indomani della scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita che ha lacerato l'ambiente giallorosso. Un'occasione per ricordarlo nel migliore dei modi, in una nuova gara che può avvicinare alla salvezza, anche se di una difficoltà specifica elevatissima: "Ma anche l'Atalanta era favorita" ha ricordato il Maestro che poi in conferenza pre gara ha ribadito il clima che ancora si respira in casa leccese: "Col Napoli rivoglio vedere lo spirito di cha sa di aver perduto un fratello che, come tutti noi, sognava la salvezza del Lecce".

Giampaolo e il dramma di Fiorita: "Rivoglio lo spirito visto a Bergamo"

Graziano Fiorita nel cuore e nella testa di tutta Lecce, di tutto il Lecce. Troppo recente il dramma per poterlo archiviare velocemente di un club che ha perso più di un semplice professionista, con il fisioterapista che da vent'anni seguiva i giocatori, figlio d'arte di papà Fernando a sua volta per decenni in società con le stesse mansioni: "Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. Manca tanto anche a noi, rinnoviamo le nostre condoglianze", Così non a caso, Hiampaolo ha esordito nella conferenza stampa pre Napoli. "Tutti noi abbiamo perso un uomo della nostra squadra, della nostra famiglia, uno che stava al nostro fianco h 24. Prima della sfida all'Atalanta ho chiesto a tuti di fare una gara di grande spirito. Ecco" ha ribadito Giampaolo, "ci dovrà essere lo spirito di una squadra che ha perso un fratello, che aveva lo stesso sogno di tutti, la salvezza".

"E' dura gestire tutto ma non vogliamo mischiare le cose: la morte di Graziano non dev'essere strumentalizzata"

Un compito arduo, Giampaolo lo sa contro il Napoli capolista di un Conte che sa perfettamente gestire situazioni del genere. Ma la priorità resta il Lecce che per il tecnico dei pugliesi dovrà essere animato da quel qualcosa in più che potrebbe fare anche la differenza: "Penso che ci debba essere qualcosa dentro ognuno di noi, che si smuove. La squadra ha dimostrato spirito di appartenenza, con l’Atalanta ha fatto una partita anche commovente, però non dobbiamo però mischiare le cose: ci sono gli aspetti tecnici e quelli morali, non è stato semplice gestire tutto e non lo è ancora adesso ma ciò che è accaduto a Graziano non deve essere assolutamente strumentalizzato, da nessuno".

Giampaolo spiega il match contro il Napoli: "Non è solo McTominay, verrà qui per fare la gara"

Così il pensiero passa anche alla partita dove il Lecce rischia di doversi fare da parte alla cavalcata tricolore del Napoli: "Anche l'Atalanta era favorita" ricorda Giampaolo tornando sull'ottimo pareggio esterno di Bergamo. "Le possibilità che concedo al mio avversario sono meno, ma con certe squadre la soluzione per farti male la trovano… Il Napoli? Ha grandissima qualità e verrà qui a fare la partita, ma non è solo McTominay, è una squadra forte guidata da un allenatore molto forte. Sappiamo chi affronteremo, conosciamo le caratteristiche. Il Lecce dovrà fare la sua parte"