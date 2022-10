Gesto inconsulto di un calciatore in barriera: si abbassa i pantaloncini e mostra le parti intime Geisson Perea ha compiuto un gesto davvero incomprensibile in diretta televisiva nazionale, forse con l’obiettivo di distrarre il tiratore. Tifosi inferociti: “Mai più con la nostra maglia”.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica si è giocato in Colombia il match della massima serie tra Jaguares de Cordoba e Independiente Santa Fe, vinto dai padroni di casa per 2-1. Una partita di cui si è parlato parecchio nelle ore successive e non per le prodezze calcistiche messe in mostra in campo. A prendersi i titoli e le copertine è stato un gesto inconsulto compiuto da Geisson Perea, 31enne difensore centrale dell'Independiente, in prestito dal Nacional.

Protagonista di una prova insufficiente, peraltro non una novità per lui nell'ultimo periodo, l'esperto calciatore colombiano ha dato scandalo ad inizio partita, con un comportamento tanto osceno quanto all'apparenza inspiegabile. Dopo tre minuti di gioco l'arbitro ha concesso un calcio di punizione dal limite ai Jaguares e gli ospiti hanno formato la classica barriera. Tutto sembrava uguale a mille altre punizioni, con Perea impegnato ad aggiustarsi i vestiti, quando improvvisamente si è abbassato i pantaloncini e ha mostrato il pene in diretta televisiva nazionale, mentre al suo fianco l'ex Fiorentina Carlos Sanchez chiedeva spiegazioni al direttore di gara.

E proprio una possibile protesta o una provocazione potrebbe essere la ragione del gesto assolutamente incomprensibile del difensore dell'Independiente, o ancora l'intenzione di distrarre il tiratore avversario lasciandolo esterrefatto, o semplicemente la necessità di aggiustarsi i genitali nelle mutande "come se si trovasse nel bagno di casa sua", come è stato scritto in uno dei tantissimi commenti sulla vicenda. Già, perchè la foto è diventata immediatamente virale e lo spettacolo a luci rosse messo in scena da Perea ha fatto esplodere i social, con giudizi severissimi nei suoi confronti. "Non poteva non sapere di essere inquadrato in quel momento", è stata la considerazione più gettonata.

Geisson Perea l’anno scorso con la maglia del Nacional

Nella concitazione del momento, l'arbitro peraltro non si è accorto di quanto fatto dal difensore ospite, che dunque non è stato sanzionato in alcun modo, mentre il suo membro ignudo finiva nelle case di un intero Paese. Il suo esibizionismo a nulla è valso, visto che l'esito finale della partita ha arriso ai Jaguares de Cordoba, che si sono presi i tre punti grazie ad una rete segnata in pieno recupero, al 94′. La tempesta abbattutasi su Perea è stata tale che, oltre a chiedere una sanzione per lui nonostante non sia finito sul taccuino dell'arbitro, gli stessi tifosi dell'Independiente Santa Fe hanno chiesto al loro club di non far più vestire i colori biancorossi al giocatore, già nelle ultime settimane criticatissimo per le sue prestazioni.