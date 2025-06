video suggerito

Robinson vince i 400 ostacoli più assurdi: copre i pantaloncini perché fuoriescono le parti intime Chris Robinson ha vinto i 400 metri ostacoli nel Continental Tour nonostante un imprevisto imbarazzante: le parti intime sono uscite fuori dai pantaloncini.

A cura di Marco Beltrami

Chris Robinson non ha dovuto fare i conti solo con gli avversari nella gara dei 400 metri ostacoli valida per il Continental Tour, ma anche con un imprevisto. L’atleta classe 2001 americano, infatti, è stato costretto durante la gara a sistemarsi a più riprese i pantaloncini per coprire le parti intime che sono spuntate fuori risultando visibili a tutti. Nonostante tutto, Robinson è riuscito non solo a vincere, ma anche a registrare il suo miglior tempo stagionale.

Cosa è successo a Chris Robinson durante i 400 metri ostacoli

Sin dall'inizio della competizione, questo ragazzo, campione NCAA sui 400 metri ostacoli nel 2023, si è accorto che qualcosa in basso non stava andando nel verso giusto causandogli non pochi problemi. Mentre correva forte e cercava di superare gli ostacoli sulla pista di Ostrava, il pene è fuoriuscito dal pantaloncino. Un imprevisto imbarazzante che lo ha costretto a distogliere in parte la concentrazione dalla gara.

Parti intime fuori dai pantaloncini, l'incidente imbarazzante nel Continental Tour

Ecco allora i tentativi con le mani di sistemarsi i pantaloncini, sempre cercando di dare il massimo. Alla fine il ragazzo statunitense comunque è riuscito ad anticipare tutti e a tagliare per primo il traguardo, lasciandosi andare anche a una risata e a una capriola. Purtroppo per lui, non ha avuto la stessa fortuna con le parti intime, mostrate a tutti in diretta TV. Difficile dire cosa sia andato storto per l'ostacolista: magari una taglia sbagliata, o uno strappo nel pantaloncino che ha portato all'incidente hot in pista.

Dimostrazione di forza comunque per Chris nel meeting internazionale valido per la competizione annuale di atletica organizzata dalla WA. Il cronometro per lui si è fermato sul tempo di 48.05, a solo un decimo dal suo record personale. Non male. E chissà come sarebbero andate le cose se avesse potuto correre in condizioni normali.