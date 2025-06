Germania-Francia oggi in TV, dove vederla in chiaro e diretta streaming: orario e canale

video suggerito

Germania-Francia è la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2024-2025. A Stoccarda si gioca dalle ore 15. Diretta TV su Sky, ma anche in chiaro su Cielo.

A cura di Alessio Morra

Si chiude oggi la Nations League 2024-2025. Stasera a Monaco di Baviera si giocano il trofeo Portogallo e Spagna. Mentre nel pomeriggio è in programma la sfida che vale il terzo posto, la medaglia di bronzo della Nations è un affare che riguarderà Germania e Francia. Le squadre di Nagelsmann e Deschamps sono rimaste assai deluse dalle semifinali, perdute rispettivamente con Portogallo e Spagna. Questa finale per il terzo e quarto posto è un brodino, che però può aiutare chi vincerà a preparare meglio le Qualificazioni ai Mondiali 2026 che scatteranno per Germania e Francia nel mese di settembre.

La Francia era la grande favorita per la vittoria finale, con la Spagna. Le due squadre si sono sfidate in semifinale. La Spagna ha vinto 5-4. Deschamps ha sbagliato formazione, ma poi l'ha corretta e motivando i suoi ragazzi quasi riusciva in una clamorosa rimonta (da 5-1 a 5-4). La Germania invece per la prima volta è arrivata nella Final Four della Nations League, con il Portogallo era passata in vantaggio, ma poi è stata ribaltata da Conceicao e Cristiano Ronaldo. Nageslmann è finito nel mirino della critica, così come Deschamps, che ha sempre con sé perenne l'ombra di Zidane.

Partita: Germania-Francia

Orario: 15:00

Dove: MHP Arena, Stoccarda

Quando: domenica 8 giugno

Diretta TV: Sky, Cielo

Diretta streaming: SkyGo, NOW, cielo.it

Germania-Francia in chiaro, a che ora e dove vederla in TV: l'orario

Germania-Francia sarà visibile anche in chiaro. Sky ha acquistato i diritti della Final Four e manderà in onda naturalmente anche la finale del 3° e 4° posto sul canale 202 (Sky Sport Calcio). Streaming possibile dunque anche per abbonati con Sky Go e NOW. Ma la partita tra le squadre di Nagelsmann e Deschamps si potrà seguire dalle ore 15 anche in chiaro su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.

Dove vedere Germania-Francia in streaming gratis

La partita che vale tecnicamente la medaglia di bronzo della Nations League 2024-2025 sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati potranno farlo con Sky Go (quelli di Sky) e NOW. Ma l'incontro sarà disponibile anche gratuitamente sul sito di Cielo, cielo.it.

Germania-Francia, le formazioni della finale del 3° e 4° posto di Nations League

Entrambe le squadre modificheranno leggermente gli schieramenti rispetto alle semifinali. Fullkrug sarà il centravanti della Germania. Mentre Kolo Muani prenderà il posto dell'infortunato Dembélé e sarà nel tridente con Mbappé e Cherki.

GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Anton, Tah, Koch; Kimmich, Goretzka, Mittelstadt; Sanè, Wirtz, Fullkrug. All. Nagelsmann

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Konatè, Lenglet, Theo Hernandez; Koné, Guendouzi, Rabiot; Cherki, Kolo Muani, Mbappé. All. Deschamps