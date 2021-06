La Germania si gioca la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultima giornata della fase a gironi. La nazionale tedesca è inserita nel Gruppo F degli Europei con Francia (che a quota 4 punti è già certa del passaggio del turno anche come migliore terza), Portogallo e Ungheria. Tutto può ancora accadere alla luce degli incontri in calendario nell'ultima giornata (Portogallo-Francia e Germania-Ungheria vanno in campo mercoledì 23 giugno alle ore 21 e in contemporanea) e della classifica dove la differenza reti ha un valore molto importante.

La selezione di Joachim Löw arriva al match contro i magiari dopo la sconfitta (1-0) contro i transalpini all'esordio e la vittoria per 4-2 contro i lusitani. Vittoria preziosa in caso di arrivo a pari punti considerato il maggior numero di reti segnato nel confronto diretto. Il successo è il risultato che la mette al sicuro da qualsiasi calcolo (ma basta anche un pareggio) e può garantirle anche il primo o secondo piazzamento con un diverso abbinamento nel prossimo incontro. Questa l'attuale classifica del Girone F:

Francia 4 (+1 differenza reti) Germania 3 (+1) Portogallo 3 (+1) Ungheria 1 (-3)

La Germania passa agli ottavi di Euro 2020 se…

Per qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei la Germania ha a disposizione tre risultati su tre: vittoria oppure pareggio nella partita contro l'Ungheria; i tedeschi potrebbero passare il turno anche con una sconfitta ma tutto, nel caso, verrebbe rimandato al confronto con le migliori terze degli altri gironi. Nelle ipotesi prefigurate la Germania passa il turno:

come prima se vince e se la Francia non batte il Portogallo.

come seconda se vince e la Francia batte il Portogallo

come seconda se pareggia e il Portogallo non batte la Francia

come terza se pareggia e il Portogallo vince

come terza se perde, il Portogallo perde con la Francia e la differenza reti risulta migliore di almeno due delle altre terze

Contro chi gioca la Germania agli ottavi

Il piazzamento finale nella classifica del Girone F è fondamentale per determinare l'avversario della Germania nel tabellone degli ottavi di finale. Se la nazionale tedesca chiude al primo posto gioca lunedì 28 giugno (ore 21) a Bucarest contro una delle migliori terze tra i gironi A e C. In caso di secondo posto gioca martedì 29 giugno (ore 18) a Londra contro l'Inghilterra. In caso di piazzamento al terzo posto, la Germania potrà essere ripescata e abbinata all'Olanda oppure al Belgio. Si gioca domenica 27 giugno: nel primo caso andrà in campo a Budapest alle ore 18, nel secondo a Siviglia alle ore 21.