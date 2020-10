Il focolaio scoppiato all'interno del centro sportivo di Pegli, dove il Genoa di Rolando Maran si allena tutti i giorni, non si è ancora spento. A distanza di giorni dalla trasferta di Napoli e dal rinvio del match del ‘Ferraris' contro il Torino, i giocatori rossoblù sono infatti ancora positivi. Dopo il secondo giro di tamponi, effettuato su parte del gruppo in isolamento, è stato proprio il club ligure ad informare tutti sullo stato di salute dei suoi calciatori.

L'aggiornamento della società di Enrico Preziosi, è arrivato a poche ore dalla notizia dei due casi di positività riscontrati all'interno del gruppo dell'Under 21 azzurra. A finire in isolamento dopo i test sono stati il portiere Marco Carnesecchi dell'Atalanta e il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Nessun problema invece per Gianluca Scamacca: attaccante messo sotto contratto dal Grifone soltanto pochi giorni fa.

Il comunicato del club rossoblù

"Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato – riporta la nota ufficiale pubblicata sul sito del Genoa – Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta".

"Per i primi 10 (Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta) la positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della ASL otto giorni dopo aver riscontrato il contagio – ha concluso il comunicato rossoblù – Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall’autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti".