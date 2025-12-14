Genoa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Genoa-Inter è una delle partite più interessanti della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Ferraris si gioca alle ore 18:00, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di De Rossi e Chivu.

L'Inter sfiderà il Genoa per tornare alla vittoria dopo la sconfitta con il Liverpool: per la 15a giornata di Serie A 2025-2026 si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d'inizio alle ore 18:00, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Reduce da una striscia positiva di tre successi e due pareggi, la squadra di Daniele De Rossi attende a Marassi l’Inter, reduce dallo 0-1 in Champions contro il Liverpool ma rinvigorita dal 4-0 rifilato al Como in campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu inseguono a una sola lunghezza il tandem al comando formato da Milan e Napoli.

Partita: Genoa-Inter

Dove: stadio Luigi Ferraris, Genova

Quando: domenica 14 dicembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 15a giornata

Dove vedere Genoa-Inter in TV: la diretta esclusiva della partita

Il match di Serie A Genoa-Inter sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest’ultima emittente saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per DAZN la telecronaca sarà di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Genoa-Inter, dove vederla in streaming

La gara tra le squadre di De Rossi e Chivu si potrà vedere in diretta streaming su DAZN, per gli abbonati, e su Sky-Go, per gli abbonati di Sky. Agli utenti basterà una buona connessione Internet per collegarsi all'app attraverso i propri dispositivi, sia quelli mobili che quelli fissi. Il match di Genova si potrà seguire anche su Now, la piattaforma streaming di Sky.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Il Genoa dovrebbe schierare il terzetto difensivo formato da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle fasce spazio a Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo Frendrup, Thorsby e Malinovskyi comporranno la cerniera a cinque. Davanti Vitinha e Colombo. Per quanto riguarda l’Inter, Chivu dovrebbe puntare su Sommer in porta e sul pacchetto arretrato composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. In mezzo al campo agiranno Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski e Dimarco, mentre il tandem offensivo sarà formato da Bonny e Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu