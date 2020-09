Dopo i casi di Perin e Schone, che prima della partita del Napoli sono risultati positivi al coronavirus, il giorno dopo la gara del ‘San Paolo', nel club rossoblù sono stati riscontrati altri 12 tesserati positivi al Covid-19. Questo il comunicato del club rossoblù:

Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.

Cattive notizie per i rossoblù con i calciatori, Perin e Schone esclusi, che sabato erano risultati tutti negativi ai tamponi a cui si erano sottoposti giocatori e staff tecnico del Genoa in seguito alla positività riscontrata proprio dal portiere. Ora però anche il Napoli, avversario del Genoa nell'ultima giornata di campionato, dovrà consentire a tutti i suoi tesserati di sottoporsi al tampone.

Prima della sfida di campionato con il Napoli, persa 6-0, i giocatori del Genoa si erano dovuti sottoporre al test del tampone a causa della positività al coronavirus di Mattia Perin e poi anche a quella di Schone (il verdetto del suo test era stato incerto e dunque è stato ritenuto opportuno lasciarlo a casa). Sabato erano poi risultati tutti negativi i tamponi a cui erano dovuti sottoporre giocatori e staff tecnico del Genoa proprio in seguito alla positività dell'esterno difensore rossoblù. E infatti la partita contro i partenopei si è poi giocata alle 18 anziché alle 15.

Oggi il comunicato che spiazza tutti dopo questo enorme numero di giocatori positivi. Al momento il club non ha reso noti i nomi dei tesserati coinvolti, ma in questa situazione è ovvio che possa essere messa in discussione la disputa dell'anticipo di sabato allo stadio Ferraris che il Genoa giocherà contro il Torino.