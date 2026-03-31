Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna

Gennaro Gattuso ha scelto i cinque calciatori da mandare in tribuna per Bosnia ed Erzegovina-Italia: torna Cambiaso in lista, fuori Scalvini e Scamacca.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gennaro Gattuso ha scelto i 23 calciatori per la finale dei playoff per andare ai Mondiali 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Italia. Saranno infatti cinque gli esclusi che assisteranno alla partita dalla tribuna e sono Elia Caprile, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi, Gianluca Scamacca (già fuori nella gara di Bergamo) e Giorgio Scalvini. Al suo posto rientra tra i convocati Andrea Cambiaso.

Nelle ora in cui la tensione inizia a salire per la partita che sarà decisiva per le sorti della Nazionale Italiana: non partecipare ad un'altra edizione della Coppa del Mondo sarebbe, a dir poco, deleterio per il futuro prossimo del movimento calcistico azzurro.

Gattuso ha scelto i 5 calciatori che andranno in tribuna per Bosnia-Italia: la lista dei convocati

Questa la lista completa dei giocatori convocati dal CT per la partita dello stadio Bilino Polje di Zenica:

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Donnarumma, Carnesecchi, Meret. DIFENSORI: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.

Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini. CENTROCAMPISTI: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella. ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.

Bosnia-Italia: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Bosnia ed Erzegovina-Italia. Gattuso, rispetto alla previsioni dei giorni scorsi, dovrebbe puntare ancora su Retegui come spalla di Kean in attacco con Esposito che partirà ancora dalla panchina. Per il resto, il CT dell'Italia si affiderà alla squadra scesa in campo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord.

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. CT: Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. CT: Gattuso.