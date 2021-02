Il Napoli è stato eliminato dall'Europa League. Non è bastata la vittoria al "Maradona" per 2-1 contro il Granada per strappare la qualificazione agli ottavi di finale: il 2-0 subito all'andata in Andalusia ha tagliato le gambe ai partenopei al momento del pareggio iberico. È stato allora che, di fatto, nonostante una ripresa giocata con atteggiamento tattico differente, disperato e da assalto all'arma bianca, la squadra di Gattuso ha deposto le armi giocando più per orgoglio che per effettiva convinzione di compiere l'impresa. Resta solo l'obiettivo Champions che ‘ringhio' definisce ancora possibile "a patto che non si cada in depressione".

Sull'altro fronte hanno fatto di tutto per portare il risultato a casa. Stringendo i denti. Con le buone e con le cattive. Utilizzando anche vecchi trucchetti per perdere tempo e spezzettare la gara. Ma ci sono riusciti. Cosa abbia fatto il Napoli, invece, per meritare esito differente non è chiaro… e lo è ancora di meno ascoltando le parole rabbiose del tecnico nelle interviste del dopo gara. In buona sostanza se la prende con il direttore di gara e punta l'indice contro chi dovrebbe alzare la voce e farsi sentire nelle stanze della Federazione a tutela delle squadre italiane.

Chi ci rappresenta – ha ammesso Gattuso – deve farsi rispettare un po' di più. Abbiamo visto ciò che è accaduto anche negli ultimi giorni e se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il Granada usciamo su tutti i giornali e veniamo massacrati. Nel primo tempo abbiamo giocato 16-17 minuti effettivi di gioco, si fermavano ogni volta per 3 minuti, è inaccettabile. Nel secondo tempo non vi dico… Si è giocato veramente poco, volevo dirlo perché è stato troppo evidente oggi.

Napoli eliminato: "Orgogliosi e rammaricati"

Orgoglioso e rammaricato. Così Gattuso commenta a caldo lo stato d'animo della squadra dopo la ‘vittoria mutilata' contro gli spagnoli. È certo che il gruppo abbia reagito bene alle difficoltà. "Non è mancato nulla – dice in tv -. Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, dopo un tiro che è rimpallato".

Come si fa ad andare avanti nonostante la pressione e il malcontento dell'ambiente? Lo dice lo stesso allenatore in conferenza stampa, spiegando implicitamente anche come non abbia alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. "Per il resto è meglio mettersi i tappi, Napoli è abituata da anni a fare una marea di punti, è il secondo anno dopo il primo a metà in cui si fa fatica. Ci stanno le polemiche, i malumori, le paroline, dobbiamo essere bravi. Siamo stati anche sfortunati, la responsabilità però è mia. La gente deve rompere le scatole a me, non ai giocatori".

Da Ghoulam a Osimhen, le condizioni del gruppo

C'è una nota lieta nella serata di Coppa finita male? I recuperi di Ghoulam e di Mertens sui quai Gattuso commenta: "Se Faouzi gioca in questo modo è sicuramente importante. Ha messo grandissima qualità, grande impegno. Può darci una mano. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. A Dries fa meno male la caviglia, la corsa è più fluida. A livello di condizione non è al massimo". Quanto a Osimhen, il Napoli dovrà rinunciare a lui ancora per qualche gara dopo il colpo alla testa e il trauma cranico riportato. "Non dipende da noi. Ha avuto un trauma cranico, ha perso i sensi. La responsabilità non è neanche del nostro dottore, ma dipende dal protocollo".