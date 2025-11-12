Gattuso annuncia l’attacco dell’Italia contro la Moldavia: la probabile formazione degli Azzurri

Gattuso ha confermato che contro la Moldavia giocheranno Raspadori e Scamacca come titolari. Poi ringrazia chi ha risposto alla convocazione: “Complimenti ai ragazzi per la professionalità”

Domani sera l'Italia sarà impegnata in Moldavia per la penultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dove ha già archiviato il secondo posto. A marzo ci saranno i playoff, ultima chance per strappare un pass per la competizione che non ha visto gli Azzurri nelle ultime due edizioni. Gattuso sta cercando di creare la squadra perfetta per affrontare gli spareggi e ha a disposizione soltanto due tentativi per collaudare il suo gruppo.

Il commissario tecnico a SkySport ha annunciato il grande cambiamento della Nazionale che domani scenderà in campo con un attacco completamente diverso. Fin qui le chiavi del reparto erano affidate a Retegui e Kean, ma contro la Moldavia ci sarà l'inedito duo formato da Scamacca e Raspadori che sono alla ricerca di minutaggio.

La novità dell'Italia in attacco

Gattuso non usa nessuna pre-tattica alla vigilia della partita e annuncia chiaramente chi giocherà in attacco: "Domani Scamacca e Raspadori partono dall'inizio. Sicuramente gli manca minutaggio, però dopo sta a noi decidere quando ne ha e quando non ne ha più. Non deve strafare, sappiamo le sue caratteristiche, cosa ci può dare quando sta bene. Deve stare tranquillo e fare una partita seria". È un esperimento per capire come modellare l'Italia nel migliore dei modi in vista degli spareggi e anche dello scontro diretto contro la Norvegia (prima nel girone) che si terrà domenica prossima a San Siro.

Il CT ringrazia anche i giocatori che hanno risposto alla convocazione in una situazione un po' particolare. L'Italia ha già il secondo posto in tasca e qualcuno dei convocati ha accusato un piccolo acciacco fisico, ma nessuno si è tirato indietro: "Questo raduno non era semplice. Già qualificati, piccoli dolorini, infatti devo ringraziare Barella, Bastoni, Calafiori per essere qui, complimenti ai ragazzi per la professionalità e la voglia che stanno dimostrando".

La probabile formazione contro la Moldavia

Gli Azzurri si ridisegnano, almeno per la prossima partita, in cerca della quadra definitiva. Il modulo resta il collaudato 4-4-2 ma con trazione offensiva e vedrà come protagonisti giocatori che hanno avuto meno spazio e anche i diffidati che riposeranno contro la Norvegia per evitare rischi. In difesa si vedranno Bellanova e Gabbia, a centrocampo spazio a Orsolini e Cristante, mentre in avanti lo stesso Gattuso ha confermato la presenza di Raspadori e Scamacca dal 1′.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Gabbia, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.