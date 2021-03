Il clima testo in casa Napoli non risparmia nessuno. Dopo lo sfogo di capitan Insigne al termine della gara che il Sassuolo ha pareggiato nel finale su rigore mercoledì sera, Gattuso deve fare i conti anche con Mario Rui. Il terzino portoghese è stato infatti protagonista di un brutto episodio durante l'allenamento della squadra in cui Ringhio ha dovuto allontanare l'ex giocatore dell'Empoli. Il motivo è riconducibile ad un comportamento sbagliato avuto dal giocatore durante la ripresa degli allenamenti di ieri al Castel Volturno.

Gattuso non ha gradito l'approccio alla seduta da parte di Mario Rui e soprattutto un suo particolare richiamo ad un giocatore più giovane, probabilmente della Primavera, che stava partecipando alla seduta degli azzurri della Prima Squadra. Il portoghese è andato sotto la doccia anzitempo prima dei compagni. È la seconda volta che accade per lui che già alla vigilia della gara del Dall'Ara contro il Bologna fu mandato in tribuna con Ghoulam per scarso impegno durante la rifinitura di preparazione alla partita.

Il giocatore potrebbe dunque rischiare di saltare anche la gara di ritorno contro il Bologna. A differenza della gara d'andata però, Mihajlovic questa volta, proprio a causa di questa tensione con Gattuso, potrebbe trovarsi di fronte Ghoulam, ristabilito, e pronto a prendere il suo posto lungo l'out mancino azzurro. Non è la prima volta che Ringhio adotta dei metodi del genere. Oltre all'episodio della gara d'andata contro gli emiliani, il tecnico del Napoli anche lo scorso anno aveva allontanato dagli allenamenti Allan e Lozano.

Nel caso di Mario Rui, in questo caso, Gattuso ha imputato al giocatore una scarsa concentrazione, perdendo poi le staffe quando lo stesso terzino sinistro portoghese si è rivolto in maniera non proprio serena nei confronti di un compagno di squadra più giovane. Un gesto che ha convinto Gattuso ad escludere immediatamente il giocatore dalla seduta d'allenamento.