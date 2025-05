video suggerito

Gattuso al suo peggior nemico: “Spero di poter parlare con lui. Non avevo cattive intenzioni” La lite avvenuta in diretta tv è stata clamorosa, ma dopo dopo due mesi Gattuso e Jelicic sono pronti a mettersi tutto alle spalle: “Non ho mai dubitato della sua onestà, integrità o professionalità” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gennaro Gattuso sotterra l'ascia di guerra alla fine del suo primo campionato in Croazia. Con l'Hajduk Spalato non è riuscito a centrare la vittoria del titolo, sfumato all'ultima giornata per appena due punti, ma ha deciso di superare delle vecchie ruggini con un suo nemico: è stato clamoroso lo scontro avuto lo scorso marzo con l'ex leggenda del club Josko Jelicic, con il litigio avvenuto in diretta tv dopo una sconfitta. L'allenatore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro l'ex giocatore e il duello a distanza è proseguito a oltranza, con Ringhio che ha anche spiegato perché si era acceso così tanto.

Ne è nato un botta e risposta a distanza che però potrebbe finire con questa stagione. Subito dopo l'ultima partita di campionato Gattuso è tornato a parlare di Jelicic, questa volta tendendogli la mano in un gesto di pace. Vuole superare tutte le controversie e ancora una volta davanti alle telecamere cerca un punto d'incontro, con l'ex giocatore che negli studi di MaxSport ha voluto ritrattare parlando bene del suo rivale.

Gattuso vuole far pace con Jelicic

I due contendenti erano arrivati quasi allo scontro fisico nel mese di marzo, quando se ne erano dette di tutti i colori in diretta tv dopo una sconfitta dell'Hajduk Spalato. La litigata è diventata virale e sono volate parole grosse, protratte nel tempo fino al finale di stagione. Gattuso non ha vinto il titolo per appena due punti, un sogno sfumato per le troppe sconfitte arrivate negli ultimi mesi, ma il pensiero dopo la disfatta va verso Jelicic alla ricerca di una pace condivisa. "Spero che questa situazione si risolva una volta per tutte e che ci sia l'opportunità di parlare. Sono un uomo che si arrabbia facilmente, ma non avevo cattive intenzioni", ha commentato l'allenatore italiano cercando di mettere fine a questa storia.

Anche il suo rivale è dello stesso avviso, tanto che negli studi televisivi ha parlato della riconciliazione dopo lo scontro in diretta tv: "Ho detto subito che capivo cosa può fare lo stress. In campo mi comportavo peggio della maggior parte dei giocatori. Non ho mai dubitato della sua onestà, integrità o professionalità. Gli amici di Spalato dicono che è un bravo ragazzo, pieno di energia, onesto e un gran lavoratore. Io l'ho criticato solo come allenatore".

Jelicic ha molta stima di Gattuso come allenatore e non nasconde il suo impatto sul campionato croato: "Sono pronto a sedermi con lui in qualsiasi momento. Lo rispetto: è un campione del mondo che ha allenato grandi club. Non ha ottenuto quello che poteva qui, nonostante i problemi oggettivi. È una grande vittoria per il nostro campionato avere uno come lui. Lo ricorderò solo positivamente". I due contendenti si sono dati appuntamento per risolvere qualsiasi diverbio, una promessa fatta in diretta tv che potrebbe essere mantenuta a breve.