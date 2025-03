video suggerito

Gattuso litiga contro l'ex calciatore in diretta TV, è la resa dei conti: "Dimmelo faccia a faccia" Gennaro Gattuso fuori controllo dopo la sconfitta del suo Hajduk contro il Rijeka. Furia in TV contro l'ex calciatore Jelicic.

A cura di Marco Beltrami

Gennaro Gattuso letteralmente incontenibile in diretta TV. L'allenatore italiano dopo la sconfitta del suo Hajduk Spalato nello scontro diretto contro il Rijeka si è infuriato contro un ex calciatore che oggi veste i panni dell'opinionista, ovvero Josko Jelicic. Animi molto tesi, con l'ex campione del mondo che si è voluto vendicare alla sua maniera di qualche critica di troppo ricevuta dal suo interlocutore, anche utilizzando modi molto forti.

Gattuso fuori controllo in diretta TV, lite contro un ex calciatore

Già al momento dell'arrivo nello studio di MAXSport, si è capito che Gattuso aveva qualche sassolino da togliersi. Ringhio ha salutato tutti con una stretta di mano, meno Jelicic. Questa la giustificazione del suo gesto: "A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te".

La rabbia di Gattuso contro Jelicic

A quel punto Jelicic ha gettato ulteriore benzina sul fuoco dichiarando: "Giochi malissimo". E Gattuso lì si è infervorato ulteriormente alzando anche minacciosamente la mano con l'indice a pochi centimetri dal volto dell'opinionista: "Devi rispettare le persone". Una situazione inaccettabile per il volto noto dell'emittente che ha replicato: "Non devi usare la mano". L'ex campione del Milan non ha cambiato atteggiamento: "Questo è il mio stile, devi avere rispetto. Parli solo quando sei in studio, parla qui di calcio. Faccia a faccia. Non voglio parlarti".

La chiusura è tutta in una promessa: "Questa è l'ultima volta che sono qui, non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Perché è una persona cattiva". Con tanto di riferimento al curriculum di Jelicic, ex di Hajduk e Siviglia: "Cosa hai vinto nella tua vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto". Dopo l'uscita di scena del tecnico italiano, Jelicic ha dichiarato: "Mi ha detto di parlare solo male dell'Hajduk, gli ho detto di non puntare il dito contro di me emi ha detto che quello era il suo stile, gli ho risposto: ‘Sei uno straniero, rispetta quello che abbiamo qui, ho il diritto di dire quello che voglio'".