Gattuso perde il campionato all'ultima giornata con l'Hajduk Spalato: finisce terzo in classifica Il campionato in Croazia si è deciso all'ultima giornata e Gattuso è arrivato a soli due punti dalla vittoria del titolo: cosa è successo negli ultimi 90 minuti della stagione.

A cura di Ada Cotugno

Non è stata un'ultima giornata di campionato particolarmente fortunata per Gennaro Gattuso che ha soltanto accarezzato il sogno di vincere il titolo con l'Hajduk Spalato. Negli ultimi 90 minuti in Croazia erano tre le squadre ancora in lotta per il primo posto, uno spettacolo grandioso che però non ha premiato l'allenatore italiano: era terzo a -2 dalla vetta e aveva bisogno di una vittoria e di un passo falso di Rijeka e Dinamo Zagabria per sigillare il successo.

Purtroppo tutte e tre le squadre hanno vinto mantenendo inalterato l'equilibrio in classifica. L'Hajduk Spalato ha chiuso al terzo posto (che vale la Conference League), a soli due punti dalla vetta occupata a pari merito dalle altre due squadre. Alla fine a vincere il titolo di Campione di Croazia è il Rijeka che ha avuto la meglio nella classifica avulsa per gli scontri diretti a suo favore.

Gattuso sfiora la vittoria del campionato all'ultima giornata

È un boccone amaro da digerire perché il sogno di avere successo nella sua prima stagione in Croazia era a portata di mano. Ma alla fine l'Hajduk Spalato si deve accontentare soltanto del terzo posto in classifica, a soli due punti da un traguardo che sarebbe stato straordinario. È successo di tutto nell'ultima giornata di un campionato ancora in bilico, dove a dividersi il trono erano addirittura tre squadre racchiuse nel giro di soli due punti. Una situazione talmente precaria che il trofeo è stato tenuto al sicuro in un elicottero che negli ultimi minuti della stagione è volato di corsa allo stadio del Rijeka che alla fine ha avuto la meglio.

Gattuso ha ricevuto pesanti critiche da parte dei suoi tifosi perché nell'ultimo mese ha perso diversi punti preziosi in strada che lo hanno portato a vivere una situazione così complessa e alla fine ad avere la peggio. Pesano tre sconfitte consecutive, ma più di tutto le cinque vittorie ottenute dal mese di marzo, intervallate da tanti risultati negativi che alla fine lo hanno portato al terzo posto.