Gattuso spiega perché ha attaccato Jelicic in tv: "Non è il suo compito dire certe cose" Gennaro Gattuso è tornato a parlare di quanto accaduto con Jelicic in diretta tv per via di quella lite: "Questo non è il compito di un ex calciatore. Ce l'ho con lui perché non ha avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Hajduk Spalato di Ringhio Gattuso giocherà la prima partita dopo la sosta ospitando il Sebenico, attualmente l'ultimo in classifica. Una partita utile per cercare di di raccogliere punti per continuare la lotta per il vertice. Il Rijeka, primo in classifica, ha due punti, mentre la Dinamo è terza e ha tre punti in meno. Gattuso ha parlato della partita in conferenza stampa ma subito, ancor prima di iniziare, qualcuno chiede delucidazioni all'allenatore su cosa sia davvero accaduto con Jeličić dopo la lite in tv di poco più di una settimana fa.

Fabio Cannavaro è corso in sua difesa, mentre Gattuso chiarisce: "Non so cosa abbia detto Fabio, ma ho detto quello che dovevo dire – ha spiegato Gattuso a proposito di quanto accaduto -. Mi trovo così bene con tutti i professionisti che hanno il compito di farlo ma è facile capire che questi paragoni debbano farli i giornalisti, che è il loro mestiere. Ma questo non è il compito di un ex calciatore. Ce l'ho con lui perché non ha avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia. Mi dispiace che il mio atteggiamento e il mio modo di parlare siano stati interpretati da alcuni come un attacco nei suoi confronti, ma non è stato così".

Il momento dello sfogo di Gattuso.

Gattuso svela di aver parlato con Tudor prima di andare alla Juve

Gattuso ha dunque fatto sapere di essersi infastidito per le dichiarazioni fatte da Jelicic nel corso dell'analisi della partita. Ha ritenuto le sue parole non in linea con il suo ruolo e per questo ha avuto questo sfogo. Ma la conferenza stampa di Gattuso è stata anche l'occasione per parlare di un croato doc come Igor Tudor che da pochi giorni è diventato ufficialmente allenatore della Juventus al posto di Thiago Motta. Proprio su questo incarico è stato chiesto a Gattuso cosa ne pensasse. Ringhio ha sorpreso tutti spiegando di averlo sentito in questi giorni.

"Ho sentito Tudor, ci siamo incontrati a Spalato, gli ho fatto i complimenti – ha spiegato Gattuso -. Lui alla Juventus conosce i giocatori e le persone che sono nel club. La fase di adattamento sarà per lui più facile perché al contrario di lui per me è sempre stato un problema questo, lui potrà saltare un passaggio" ha spiegato Ringhio che ha poi concluso il suo ragionamento sull'approccio che avrà Tudor alla Juventus impegnata questa sera contro il Genoa nella sua prima partita ufficiale da nuovo tecnico della Juventus.