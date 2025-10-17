Gasperini: “Tutti parlano di Champions perché porta soldi, sembra che lo Scudetto non interessi a nessuno”

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita tra Roma e Inter: “L’Inter insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria per quanto fatto in campionato e Champions”.

La Serie A riparte dopo la sosta con un big match allo stadio Olimpico: la Roma ospita l’Inter sabato alle 20:45. Per Gian Piero Gasperini è un’occasione importante per consolidare la sua squadra in vetta e, allo stesso tempo, sfatare il tabù degli ultimi confronti con i nerazzurri, che lo hanno visto sempre uscire sconfitto quando era avversario.

In conferenza stampa alla vigilia l'allenatore giallorosso ha parlato degli obiettivi e ha precisato: "Noi parliamo di obiettivi di Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi. Nessuno parla di Scudetto. Sembra quasi non interesse vincerlo. È importante arrivare al quarto posto. E il motivo è solo ed esclusivamente quello. A questo ci partecipano tutti e quante le squadre con un obiettivo, con quella funzione".

Gasp ha proseguito così: "Non so qual è l'obiettivo della squadra. Ci sono gli obiettivi tecnici. Gli obiettivi tecnici sono diversi da quelli economici. Vanno valutati partita per partita, gara per gara e stagione per stagione. Io mi fermo alle valutazioni tecniche".

Leggi anche NBA Europe il progetto americano che imita la Champions League: come funziona e quanti soldi gireranno

Gasperini: "La sosta porta sempre qualche incognita”

Il tecnico giallorosso ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori dopo la sosta: “Dybala e Pellegrini, come tutti gli altri, hanno avuto due buone settimane e possiamo capire come stanno dopo i impegni con le Nazionali. La sosta porta sempre qualche incognita”.

Sull'Inter ha le idee chiare: “Siamo in una buona posizione e cercheremo di giocarcela. L’Inter, insieme al Napoli, è la squadra più forte, straordinaria per quanto fatto finora in campionato e in Champions. Affrontarla già a questo punto è un bel traguardo”.

Infine, Gasperini conclude con la consapevolezza della crescita necessaria: “Siamo all’inizio, vogliamo migliorare. Le prestazioni danno fiducia, ma ci sono squadre con organici superiori: il nostro lavoro è avvicinarci a chi è davanti”.