video suggerito

Gasperini sbotta dopo la vittoria dell’Atalanta in Champions: “Questa cosa comincia a darmi fastidio” Gasperini non ci sta e si lamenta in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atalanta: “A volte mi sento un po’ fuori mentalità. Cosa è tutta sta cosa di arrivare nei primi otto?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta brilla anche in Champions League e la vittoria contro Sturm Graz fa volare la squadra al terzo posto in classifica, a un passo dagli ottavi di finale. È stata l'ennesima serata spettacolare per la Dea ma qualcosa è andato storto per Gasperini che nella conferenza stampa post partita è stato particolarmente duro nei confronti di alcune riflessioni sul suo gruppo.

Mentre parlava con i giornalisti l'allenatore ha sbottato quando si è toccato il tasto relativo alle ambizioni dei bergamaschi. Il suo discorso si articola fra Champions League e campionato dove adesso tutti si aspettano dall'Atalanta quello step in più che potrebbe portare nella sua bacheca nuovi trofei.

Gasperini non ci sta dopo la vittoria dell'Atalanta

Il discorso diventa piuttosto caldo con l'allenatore che si accende quando si parla delle aspettative che tutti hanno verso la sua squadra. Gasperini non ci sta: "Cosa è tutta sta cosa di arrivare nei primi otto? Incomincia a darmi fastidio sta cosa di dover vincere lo Scudetto o arrivare nelle prime otto".

L'allenatore prova in tutti i modi ad allontanare la pressione dalla Dea che in questo momento si trova in piena lotta per raggiungere gli ottavi di finale in Champions. Per Gasperini già questo è un ottimo risultato e bacchetta chi spinge a tutti i costi affinché la sua squadra sia sempre competitiva su più fronti contemporaneamente, come se perdere terreno in qualche competizione fosse un macigno: "Ci sta tutto, ma questa squadra ha fatto un qualcosa di straordinario. C'è chi dice che questa squadra ha una rosa che può combattere per lo scudetto, io rispetto le idee di tutti, ma non mi lascio prendere dal fatto di aver perso col Napoli o che con la Juventus potevamo fare di più, io guardo la prestazione. A volte mi sento un po' fuori mentalità".