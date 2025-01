Gasperini polemico per una domanda dopo Atalanta-Juve: “Non sono d’accordo, io non vedo il calcio così”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Gasperini è soddisfatto del pareggio dell'Atalanta con la Juventus ma risponde in maniera polemica ad una domanda nel post-partita a DAZN sui tre pareggi nelle ultime tre partite: "Io vedo il bicchiere pieno. Non è mai semplice affrontare squadre come Lazio, Udinese e Juventus. Ogni partita di Serie A è equilibrata e difficile, e sono soddisfatto di come i ragazzi stanno rispondendo. Certo, c’è sempre margine per migliorare, ma penso che stiamo facendo un campionato importante. Io non vedo il calcio così".

L'allenatore della Dea ha fiducia per il futuro della sua squadra: "Sono convinto che questa squadra abbia ancora tanto da dare. Il percorso è lungo, e dobbiamo continuare a lavorare con determinazione e fiducia nei nostri mezzi".

Sulla partita che la Dea ha giocato contro i bianconeri risponde così alle perplessità sulla prestazione nella prima parte di gara: "In realtà, a me è piaciuto anche il primo tempo. Abbiamo condotto la partita con lucidità, cercando di trovare spazi contro una Juventus molto chiusa. Nel secondo tempo, naturalmente, con il ritmo più alto e qualche spazio in più, la partita è diventata più bella e aperta. Devo dire che mi sono piaciuti i miei ragazzi per tutti i 90 minuti: hanno avuto continuità, spirito e anche buone occasioni".

Gasperini elogia Samardzic e Retegui

Samardzic e Retegui hanno fatto svoltare la partita di Bergamo e Gasp ha elogiato i suoi ragazzi: "Samardzic ha fatto una grande partita entrando con decisione e personalità. È un ragazzo che sta crescendo molto e oggi si è visto quanto può essere efficace in quel ruolo. Anche Retegui, al rientro dopo alcune settimane di stop, ha dimostrato di essere un attaccante di grande valore: il gol che ha segnato è stato bellissimo e fondamentale. L'evoluzione del tridente è stata naturale: ho cercato di adattare le caratteristiche dei giocatori al momento della partita, e la risposta è stata ottima".