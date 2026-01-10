Serie A
Gasperini non risponde sul mercato della Roma: “È una questione di rispetto, non va bene”

Gasperini ha parlato dopo la vittoria per 2-0 della Roma sul Sassuolo ma non ha risposto alla domanda sul mercato e su Raspadori: “È una questione di rispetto, non va bene”.
A cura di Vito Lamorte
Gian Piero Gasperini ha analizzato la vittoria della Roma sul Sassuolo e ai microfoni di DAZN ha risposto anche a una domanda sul mercato: "Raspadori? Non entro in questo argomento. Parlo solo dei miei giocatori. È anche una questione di rispetto verso i calciatori che stanno dando il massimo. È una situazione antipatica perché non va bene parlare dei giocatori di un'altra squadra".

In merito alla partita, l'allenatore giallorosso ha affermato: "Nel primo tempo siamo stati inconcludenti, nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo perché siamo stati più bravi tecnicamente. Ho visto cose che vedo spesso in allenamento. Devo dare il merito a questi ragazzi che sono straordinari per carattere ed impegno".

Con questa vittoria la Roma di Gasp si è portata a 39 punti, agganciando il Milan che, però, ha due partite in meno rispetto ai giallorossi.

Gasperini: "Soulé? In allenamento gli vedo fare cose straordinarie"

Gasperini ha elogiato la prestazione di Paulo Dybala, che si è mosso prima da trequartista e poi da riferimento offensivo: "È importante che continui a giocare e che si diverta. Arriverà poi il gol, ritroverà la forza nel tiro, preciso come faceva prima".

Parole importanti anche per Matias Soulé, che è stato autore del secondo gol della Roma: "Questa sera è stato molto bravo. Gli chiedo però di avere più lucidità perché in allenamento gli vedo fare cose straordinarie, più vicine alla porta. In partita ancora gli mancano quei 10 metri in più da conquistare. Però bravo, davvero".

Infine, il tecnico della Magica ha parlato anche dell'infortunio che ha interessato Evan Ferguson, che lo ha costretto ad effettuare un cambio già nel primo tempo: "Ferguson ha preso una botta, una contusione forte. Vediamo domani, non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni. Purtroppo è stato sfortunato, sono colpi molto dolorosi"

Gasperini non parla di mercato: "È una questione di rispetto, non va bene"
Gasperini furioso in panchina contro il quarto uomo: "Ma che c...o fate!"
