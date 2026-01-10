La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo ma perde Ferguson per infortunio: giallorossi in emergenza

I gol facevano fatica ad arrivare, ma poi nel giro di tre minuti Kone e Soulé hanno confezionato il 2-0 fondamentale per la classifica e per le ambizioni della Roma. I giallorossi hanno stretto i denti per un tempo e mezzo contro il Sassuolo ma nel finale sono riusciti a vincere e a salire momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa di inter-Napoli di domani che potrà cambiare il volto del campionato.

È servito un po' sforzo, soprattutto nel primo tempo quando un Gasperini nervosissimo ha rischiato di vedere la sua squadra andare sotto contro i neroverdi. La nota negativa è l'infortunio di Ferguson: l'attaccante si è fatto male alla schiena poco prima dell'intervallo e ha chiesto il cambio, intensificando l'emergenza infortuni per i capitolini.

Il primo tempo è stato complicato per i giallorossi che alla fine devono rinunciare anche a Ferguson che poco prima dell'intervallo prende una botta alla schiena e sventola bandiera bianca, credendo a Gasperini di essere sostituito. L'allenatore manda in campo El Shaarawy e cambia tutto, anche perché la sua squadra non stava funzionando con l'attaccante irlandese. Prima ancora infatti la Roma ha rischiato grosso con il Sassuolo: a salvare tutto è Svilar che ci mette una pezza sul tiro di Koné, l'occasione più clamorosa di tutta la prima frazione di gioco.

Minuti finali decisivi

Un'occasione importante per la Roma sarebbe potuta arrivare a metà ripresa con l'intervento irregolare di Muric su Soulé: l'arbitro ha assegnato il rigore, ma dopo la revisione al VAR ha annullato tutto per una posizione irregolare del giallorosso. La squadra di Gasperini ha dovuto resistere ancora un po' prima di lasciarsi andare, segnando due gol nel giro di tre minuti. Prima Koné con il colpo di testa servito da un cioccolatino di Soulé, poi l'ex Frosinone si è tolto la gioia del gol con un inserimento perfetto che chiude la partita e sigilla il 2-0.