Gasperini in conferenza: “Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione?”

Gian Piero Gasperini difende la Roma dopo la rimonta subita dalla Juventus e in conferenza stampa afferma: “Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione? Animo!”.

Gian Piero Gasperini sperava di portare a casa i 3 punti contro la Juventus e le cose si erano messe bene per la Roma prima del blackout degli ultimi minuti che ha permesso ai bianconeri di pareggiare e tenere aperta la corsa Champions League.

L'allenatore dei giallorossi, però, pur non nascondendo la sua insoddisfazione in conferenza stampa ha espresso un concetto molto deciso sulla prestazione della sua squadra: "Voglio essere chiaro. Faccio fatica a caricarmi di energia negativa. Ci dispiace chiaramente non aver vinto, a un minuto e mezzo dalla fine vincevamo. Ma per la miseria, loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione? Animo! Ci sono ancora tante partite, non è che risolvi due mesi prima. Te la devi giocare fino alla fine, non c'è pericolo, non c'è problema, ma è sempre così".

Gasp ha proseguito così: "Non si deve andare in depressione, prima della partita il pareggio era un bel risultato, poi dispiace per com'è andata la partita. Però una squadra che gioca così… Forza, dai! Di là esultano e qui siamo depressi? Hanno festeggiato come se avessero vinto e invece noi basta, dobbiamo buttare il campionato e guardare gli altri?".

Leggi anche Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus: perché ha deciso di non andare in conferenza

Gasperini: "Il rammarico è grande ma la prestazione superlativa"

La Roma era in vantaggio per 3-1 fino al 78′ ma poi è arrivato un finale horror che ha portato ai gol della Juventus e il rimpianto giallorosso nasce proprio dal modo in cui è stato gestito il finale: "Sono d’accordo, ma poi saremmo stati troppo perfetti".

Con questo pareggio la squadra giallorossa mantiene 4 punti di vantaggio sui bianconeri ma per più di 20 minuti si era portato ad una distanza di +7 che avrebbe cambiato la corsa verso il quarto posto.

A chi gli chiede se il bicchiere è mezzo vuoto dopo il match risponde così: "Spero mezzo pieno. Mezzo vuoto per il gol preso alla fine sì. Peccato, ma io guardo il bicchiere mezzo pieno, c’è tanta roba. È comunque un buon risultato, il rammarico è grande ma la prestazione superlativa".