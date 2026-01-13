Gasperini e il mercato della Roma: “Obiettivo far giocare i sedicenni? Ok, basta che sia chiaro”

Gian Piero Gasperini si gode la parte positiva dell’eliminazione di Coppa Italia col Torino, una Roma propositiva in campo: ?Peccato solo per il risultato, un rammarico”. Poi sul mercato e i nuovi prospetti: “Mai avuto problema con i ragazzi, ma se questo è l’obiettivo che sia chiaro e condiviso da tutti”.

Nessuna polemica nel post Roma-Torino di Coppa Italia che ha visto i granata proseguire il cammino e i giallorossi salutare il torneo davanti al proprio pubblico. Gian Piero Gasperini si è presentato col sorriso dei giorni migliori perché si è preso il meglio dei 90 minuti in campo: la prestazione orgogliosa dei suoi, in partita fino all'ultimo e l'esordio di un giovanissimo, Antonio Arena appena 16enne andato a segno. Con una riflessione che avrà però fatto fischiare le orecchie a Massara in ottica di mercato: "Vogliamo fare giocare i Primavera e i sedicenni? Io no ho problemi è un progetto in prospettiva, ma che sia chiaro e condiviso da tutti".

Gasperini e il mercato della Roma: "Non ne parlo, ma se il progetto è per i giovani, che sia chiaro"

Il riferimento di Gasperini è ovviamente al debutto del sorprendente Arena, all'esordio assoluto con gol ma anche del giovane prospetto acquistato sul mercato invernale, il francesino Robinio Vaz in entrata dal Marsiglia: "Mercato?" chiosa il tecnico giallorosso. "Sono molto soddisfatto per quello che ho perché abbiamo avuto grandi risposte da parte dei giocatori che sono in rosa. Sono soddisfatto anche di Arena, solo 16 anni è un prospetto che spero di poterlo valorizzare al meglio. Lui e gli altri fanno parte del progetto giovani che la Roma ha in mente e sta preparando con attenzione. Del resto non parlo perché si parla tanto di mercato già di per sé. Ha un carica agonistica impressionante, forza e senza timore" aggiunge ancora su Arena, "stiamo parlando di giovanissimi e se il principio è questo sono molto soddisfatto".

Gasperini soddisfatto della Roma in Coppa Italia: "Peccato solo per il risultato"

Un pensiero che si sofferma soprattutto sulle strategie societarie da condividere e supportare. Gasperini vorrebbe essere competitivo ora, ma sa anche che il progetto che ha sposato è di prospettiva e così anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia, pensa positivo, prendendosi ciò che di buono ha visto in campo: "Ho visto tante cose buone, con i ragazzi che hanno recuperato due volte la partita che è rimasta accesa. Abbiamo anche avuto buone occasioni, fino all'angolo che ci lascia amareggiati perché pensavano davvero di andare almeno ai rigori. Un gara che resta non da incorniciare per il risultato ma sicuramente positiva, anche perché siamo riusciti a valorizzare i ragazzi, io non ho mai avuto problemi. Se vogliamo, facciamo giocare anche i sedicenni e la Primavera".

Gasperini e lo spirito di squadra: "Grande competitività, è la strada giusta"

Una Roma che ha mostrato uno spirito di abnegazione che Gasperini vuole sempre vedere nelle sue creature "sportive": "Per come è costruita la squadra, c'è una competitività di fondo, con un grande spirito. E' evidente che anche questa sera ha mostrato anche qualità oltre che quantità. Vedete Bailey, che si è messo a disposizione totalmente della squadra, giocando di punta e fuori ruolo. Non è facile né scontato e lo ringrazio: questo deve essere lo spirito visto che in qualche situazione siamo carenti e poveri che dobbiamo colmare anche con scelte precise, che coinvolgono anche i giovani"