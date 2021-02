Il sogno del Monza di approdare quanto prima in Serie A, potrebbe diventare realtà già nel corso di questa stagione. Il club brianzolo, che in questo momento si trova al secondo posto a 35 punti al pari di Salernitana e Chievo, capitanato dalla proprietà del presidente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, sta già pensando in grande. Non bastano infatti gli acquisti di Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli per puntare in alto, perché il Monza è già pronto per fiondarsi su un altro obiettivo: Franck Ribery.

L'attaccante francese, di proprietà della Fiorentina, ha segnato il suo primo gol in campionato solo lo scorso weekend nell'anticipo contro il Torino. Una stagione che non è delle migliori per l'ex Bayern Monaco, tornato in campo dopo un brutto infortunio. La presunta voglia di cambiare ambiente e i mancati investimenti di livello promessi da Commisso, hanno portato Ribery a ragionare sul suo futuro. E la proposta del Monza non è da scartare. "Penseremo a lui in caso di Serie A" ha detto Galliani facendo già sognare i tifosi brianzoli.

Il Monza e la suggestione Ribery in caso di Serie A

L'ambizione di certo non manca a questo Monza che nel mercato di gennaio ha provato a sondare il terreno anche per il Papu Gomez. L'argentino sarebbe stato avvicinato dal club con un proposta all'Atalanta che avrebbe anche soddisfatto il club bergamasco, ma che non era invece di gradimento al fantasista, ora al Siviglia. E allora ecco che in caso di Serie A, Galliani, dopo aver conquistato la Serie B lo scorso anno, sogna un salto diretto del club lombardo nella massima serie. Dopo Boateng e Balotelli, anche Ribery potrebbe vestire la maglia del Monza per un tridente da sogno.

"Ribery al Monza? La storia di Ribery nasce da un'amicizia profonda fra Boateng e Ribery – ha raccontato Galliani a Teleradiostereo – si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo". Il francese non si sta esprimendo al meglio in questa stagione e i numeri parlano chiaro: 1 solo gol fino a questo momento. Pensava di arrivare a Firenze e trovare una squadra ambiziosa, ma gli acquisti di Commisso non l'hanno soddisfatto. L'amicizia con Boateng potrebbe convincerlo a cambiare e far sognare al Monza un tridente di tutto rispetto per una neopromossa in Serie A.