Gabigol vittima di un brutto fallo e deriso, il Flamengo recrimina pubblicando una radiografia Gabigol è stato vittima di una gomitata nella sfida tra il suo Flamengo e l’Internacional. Un colpo molto violento, che gli è costato un infortunio particolare.

A cura di Marco Beltrami

Tutto il mondo è paese, e anche in Brasile non mancano le polemiche arbitrali. L'ultimo episodio controverso che sta facendo discutere da giorni, è accaduto nel massimo campionato e in particolare nella sfida tra l'Internacional de Porto Alegre e il Flamengo. Una sorta di testa-coda del Brasilerao, visto che la squadra di casa naviga nelle zone alte della classifica e gli ospiti invece sono coinvolti nella lotta per non retrocedere. Il risultato di 3-1 in favore del Colorado ha confermato i pronostici, ma il Flamengo ha protestato a lungo per una situazione che ha visto protagonista Gabigol.

L'ex centravanti dell'Inter che dopo il ritorno in Brasile si è ritrovato ed è uno dei perni della squadra, non è riuscito a lasciare il segno. Come se non basasse, l'attaccante è uscito malconcio per le conseguenze di un brutto colpo ricevuto da un avversario. Sugli sviluppi di un cross proveniente dalla sinistra Gabriel Iván Mercado, l'esperto difensore argentino classe 1987, ha rifilato una gomitata al centravanti. Quest'ultimo è finito ko, con lo staff medico del Flamengo costretto ad intervenire per permettergli di continuare le gare. L'arbitro non ha sanzionato il centrale, noto per i suoi interventi decisi.

Un episodio molto dubbio, con i replay che hanno evidenziato l'intervento falloso di Mercado. Il Var ha effettuato un check ma dopo una valutazione di qualche secondo, ha deciso di non intervenire sulla decisione arbitrale. Grandi polemiche da parte del Flamengo che avrebbe voluto, non solo un provvedimento disciplinare nei confronti del difensore dell'Internacional, ma il calcio di rigore. D'altronde le conseguenze della gomitata non sono state leggere per il povero Gabigol.

A distanza di un paio di giorni dalla partita infatti, il Flamengo sui propri canali ha postato un'immagine di una radiografia, evidenziando il danno causato dal colpo proibito di Mercado: "L'atleta Gabriel Barbosa si è fratturato un dente quando è stato colpito da una gomitata all'interno dell'area nella partita contro l'Internacional". Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco poi ecco anche un video relativo ad una sessione di allenamento della formazione di Porto Alegre, in cui si sente chiaramente uno scambio di battute tra i calciatori. Gabriel chiama in causa il compagno Mercado e insieme deridono l'ex nerazzurro: "Oh, Gabi (questo il suo soprannome, ndr), hai dato una botta a Gabigol eh? Dentro l'Area. Ci date dentro ragazzi". Con l'argentino che a sua volta se la ride.