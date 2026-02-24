Gabbiano abbattuto da una pallonata, il calciatore non ci pensa su due volte: salvataggio da brividi

Una coincidenza davvero sfortunata stava costando carissima ad un povero gabbiano durante una partita di calcio. L'uccello stava volando a bassa quota sul terreno di gioco quando è stato centrato in pieno da una pallonata. Una brutta scena che ha colpito tutti i presenti: la partita è stata sospesa, e i calciatori hanno cercato in tutti i modi di salvare il volatile, con un bellissimo e, a giudicare dalle premesse, inaspettato lieto fine.

Calciatore colpisce un gabbiano con una pallonata

Tutto si è verificato in Turchia durante la partita dilettantistica tra l'Istanbul Yurdum e il Mevlanakapi Guzelhisar. Il match è stato interrotto quando un calcio di punizione battuto appena fuori dalla sua area dal portiere si è rivelato quasi fatale per un gabbiano. L'uccello stava volando sul terreno di gioco ed è stato colpito dal pallone, finendo poi per cadere a piombo sul campo. Apparentemente privo di sensi, l'uccello è rimasto fermo per diversi secondi.

La manovra del calciatore, non l'aveva mai fatto prima

Mentre il match veniva fermato dall'arbitro, i giocatori si sono subito dati da fare per cercare di capire le condizioni dell'animale. Secondo quanto riportato da Turkiye Today, l'estremo difensore Muhammet Uyanik responsabile involontario dell'accaduto era molto dispiaciuto e ha provato insieme a compagni e avversari a capire se il gabbiano fosse ancora vivo. È intervenuto Gani Catan dell'Istanbul che ha provato a praticare il massaggio cardiaco al gabbiano.

La rianimazione cardiopolmonare si è rivelata vincente dopo due minuti, l'uccello è tornato a muovere le zampette e gli occhi. Il calciatore non aveva mai ricevuto una formazione per il primo soccorso e le sue azioni sono state istintive. Il telecronista della partita ha dichiarato che il gabbiano si è ripreso e tutto è andato per il meglio. L'Istanbul Yurdum ha poi perso la partita ai rigori contro il Guzelhisar, ma Catan ha dichiarato che salvare il gabbiano è stata una piccola vittoria: "Abbiamo perso il match, ma contribuire a salvare una vita è una bella cosa. Questo era più importante".