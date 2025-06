video suggerito

Furto in casa di Fabian Ruiz durante i festeggiamenti per la Champions: ladri colti in flagrante Mentre Fabian Ruiz stava festeggiando la vittoria della Champions con il PSG due ladri hanno fatto irruzione nella sua casa di Parigi: la polizia ha arrestato due minorenni mentre erano ancora nella sua abitazione.

A cura di Ada Cotugno

La festa per la vittoria della Champions League di Fabian Ruiz è stata quasi rovinata da un tentativo di rapina nella sua abitazione. La polizia di Parigi ha confermato che due ragazzi minorenni hanno cercato di svaligiare la casa del centrocampista del PSG, reduce dalla vittoria sull'Inter che gli ha permesso di diventare Campione d'Europa. Mentre era alle prese con i grandi festeggiamenti a casa sua si stava consumando un crimine che per fortuna è stato sventato dalle autorità prima di essere completato.

Lo ha riportato Le Parisien che ha ricostruito tutto l'accaduto: i due malviventi sono minorenni ed erano riusciti a entrare nell'abitazione dello spagnolo scassinando la porta d'ingesso. Sono entrati e hanno cominciato a mettere tutto a soqquadro ma le forze dell'ordine sono intervenuti in tempo trovandoli proprio nel bel mezzo della rapina che non è stata portata a termine.

Tentativo di furto a casa di Fabian Ruiz

Due giorni dopo la vittoria della Champions League due ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione di Fabian Ruiz che si trova a ovest di Parigi: il giocatore stava ancora festeggiando quando i due malviventi, ragazzi minorenni già individuati dalla polizia, hanno scassinato la porta d'ingresso e fatto irruzione in casa alla ricerca di beni preziosi da portare via. Il quotidiano non ha specificato se lo spagnolo o i suoi parenti fossero presenti al momento del tentativo di rapina che comunque è stato sventato in tempi brevi.

I ladri sono stati arrestati mentre si trovavano ancora in una delle stanze dell'abitazione che è stata messa completamente a soqquadro: i due ragazzi sono stati colti in flagrante e il loro tentativo di rapina è andato fortunatamente in fumo. Non è la prima volta che i giocatori del PSG vengono presi di mira da malviventi mentre sono impegnati con la squadra. A marzo la casa di Willian Pacho è stata svaligiata mentre stava giocando con la nazionale e qualche anno fa il padre di Marquinhos era stato addirittura malmenato dai ladri.