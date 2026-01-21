Francisco Lima: “Con Totti spaccammo uno del Galatasaray nel nostro spogliatoio, era venuto a litigare”

Francisco Lima, ex calciatore della Roma, ha raccontato i dettagli del turbolento Roma-Galatasaray del 2012 finito in rissa. I giallorossi reagirono alle provocazioni degli avversari, in campo e negli spogliatoi e infatti le loro squalifiche furono ridotte.

Francisco Lima ha un legame speciale con l’Italia. L’ex centrocampista brasiliano ha vestito tante casacche in Serie A, anche se quando si parla di lui il pensiero va immediatamente alla sua esperienza con la maglia della Roma dal 2001 al 2004. Molto stimato da Fabio Capello, "Duracell" Lima, che oggi spera di sfondare come allenatore, è tornato anche su un episodio particolare, ovvero quello della violenta rissa tra i calciatori della Roma e quelli del Galatasaray scatenatasi dopo un match di Champions del 13 marzo 2002.

Lima sulla rissa tra Roma e Galatasaray

Intervenuto al podcast de Il Romanista, S.R.Q.R.: Sono Romanisti & Quasi Romani, Lima ha raccontato cosa accadde negli spogliatoi in quella notte turbolenta dell’Olimpico che si chiuse con tre giornate di squalifica per lui e per Totti (poi ridotte rispettivamente a una e due), oltre ad un turno di chiusura per l’Olimpico. Se già sul terreno di gioco la situazione dopo il fischio finale diventò caldissima con l’intervento addirittura della polizia, negli spogliatoi ci fu il parapiglia.

Gli insulti da parte di Hasan Sas

Francisco ha spiegato che tutto partì da un insulto ricevuto da un avversario: "Tutto è iniziato già dalla partita di andata in Turchia. Loro hanno iniziato a fare un po' di rissa lì, dentro gli spogliatoi. Dopo nella partita in casa, noi abbiamo pareggiato 1-1. Hasan Sas ha iniziato a dare botte a tutti. Ha insultato la mia mamma, che era morta. Mi ha chiamato "di merda", e io avevo giocato in Turchia due anni e parlavo turco perfettamente".

Leggi anche La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini: perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce

Totti, Batistuta e Assunçao contro il calciatore del Galatasaray

Negli spogliatoi la vendetta dei calciatori della Roma si è concretizzata, e Lima ha ricostruito l'accaduto:"Io giocavo al Gaziantepspor, una città piccolina… di un paese povero. Ho sempre rispettato tutti, aiutato le persone, e in quella partita lì c'erano tre o quattro giocatori che avevano giocato con me al Gaziantep. Io ho parlato con loro, ho detto che non era giusto. Io volevo spaccare lui (Hasan Sas, ndr), però un altro giocatore è venuto nello spogliatoio a litigare con me. Con Francesco (Totti, ndr), Batistuta e Assunçao lo abbiamo spaccato. Allora è successo un casino. L'arbitro ha visto, e dopo noi siamo andati a spiegare la situazione".

Quindi anche Francesco Totti non si è tirato indietro e ha dato man forte a Lima, scagliandosi contro il calciatore turco: "Totti ? Anche lui ha dato le botte a questi ragazzi, ha fatto un paio di cose (ride, ndr)". Fortunatamente per la Roma, la UEFA riconobbe il peso delle provocazioni dei calciatori del Galatasaray, e decise di alleggerire le pene per i due calciatori giallorossi: "Sì, perché avevano spaccato tutto lo spogliatoio. Ma dopo hanno chiamato i governatori della Turchia e dell'Italia e sono andati via". A distanza di anni, ecco la verità su una notte indimenticabile e non in senso positivo.