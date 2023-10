Francia, Portogallo e Belgio qualificate a Euro 2024: a segno Mbappé, Lukaku e Cristiano Ronaldo La Francia batte 2-1 l’Olanda con una doppietta di Mbappé e si qualifica per gli Europei. Qualificate a Euro 2024 anche il Belgio, 3-2 all’Austria, e il Portogallo, 3-2 con la Slovacchia.

A cura di Alessio Morra

Quando si dice che ogni grande squadre ha bisogno di un vero bomber è vero. Le prime tre nazionali a qualificarsi sul campo a Euro 2024 sono la Francia, il Belgio e il Portogallo, che hanno battuto rispettivamente Olanda, Austria e Slovacchia. E ci sono riusciti grazie ai loro bomber, che hanno timbrato il cartellino.

Alla Cruyff Arena la Francia ha battuto ancora una volta l'Olanda e si è qualificata per gli Europei 2024 con due turni d'anticipo. Non era un girone impossibile, ma non era nemmeno una passeggiata. In realtà è stato tutto agevole: sei partite e sei vittorie. L'incontro è stato deciso da un gol per tempo, entrambi realizzati da Kylian Mbappé.

KM7 siglando una doppietta è salito a 42 gol (in 71 partite) con la maglia della nazionale. Sorpasso a Michel Platini, ed è a meno dodici dal recordman Giroud, che è entrato nella ripresa così come Thuram. Titolari invece Maignan, Rabiot, Theo Hernandez e Pavard.

Anche il Belgio stacca il pass per gli Europei. Una partita schizofrenica quella di Vienna, dove i Diavoli Rossi si portano sul 3-0, ma con il brivido battono l'Austria. Lukebakio segna un gol per tempo, poi timbra il cartellino Lukaku, che sta segnando a raffica e ha realizzato il 78° gol con la maglia della nazionale del Belgio.

E se si parla di grande bomber non può mancare Cristiano Ronaldo, che è stato autore di una doppietta nel 3-2 con la Slovacchia. L'altro gol lo ha realizzato Goncalo Ramos. Sette partite e sette vittorie nelle Qualificazioni a Euro 2024 per il Portogallo, campione nel 2016. La Slovacchia resta al secondo posto e mantiene un margine minimo su Lussemburgo, Islanda e Bosnia.

Inutile il gol di Lobotka, che ha realizzato un'autentica perla. Il Portogallo, magari non con la stessa verve ma con più serenità, mercoledì proverà a vincere, per poter cercare di vincere tutte le dieci partite di Qualificazioni a Euro 2024 in programma.

Sono quindi quattro le squadre qualificate a Euro 2024, nei prossimi giorni l'elenco potrebbe ampliarsi, ma bisognerà al termine dell'ultima giornata per avere l'elenco completo delle squadre che si qualificano agli Europei senza passare dagli spareggi.