Francescoli ha un incidente stradale, investe un motociclista con l'auto: applausi dei tifosi Incidente un po' surreale per Enzo Francescoli, che dopo aver investito un motociclista con la sua auto – fortunatamente senza conseguenze per le persone – ha ricevuto applausi e incitamenti dai tifosi fermatisi lungo la strada.

A cura di Paolo Fiorenza

Enzo Francescoli è un idolo assoluto, non solo in Uruguay – dov'è nato e i cui colori ha difeso in una quindicina d'anni di nazionale – ma anche in Argentina, avendo giocato in due separate esperienze, ad inizio e fine carriera, con la maglia del River Plate. Il trequartista è di casa a Buenos Aires ed è proprio lì che ha avuto luogo un incidente un po' surreale, non tanto per la dinamica quanto per il contorno, ovvero gli applausi e gli incitamenti dei curiosi che si erano fermati lungo la strada. Si è creata una piccola calca di persone evidentemente tifose del River, visto come hanno incoraggiato Francescoli, del tutto incuranti della situazione non proprio serena, anche se il motociclista investito dal campione uruguaiano non ha riportato alcuna conseguenza.

Enzo Francescoli parla col motociclista coinvolto nell'incidente

Enzo Francescoli investe un motociclista: applausi e incitamenti dei presenti

Francescoli si trovava alla guida della sua vettura nei pressi dello stadio Monumental, proprio quello in cui gioca il River Plate, quando – secondo quanto riportano i media locali – si è schiantato con l'auto contro un motociclista. L'impatto è stato tale da far cadere a terra il centauro, ma fortunatamente quest'ultimo, protetto dal casco, si è prontamente rialzato senza danni. La motocicletta invece è rimasta sdraiata sull'asfalto ed a quel punto chi si è fermato – attirato dall'incidente – ha notato che l'automobilista aveva una faccia conosciuta, molto conosciuta: quell'Enzo Francescoli con cui il River ha vinto cinque campionati, una Copa Libertadores e una Supercoppa sudamericana.

Sono dunque partiti applausi e cori per il campione – oggi 62enne – che in quei momenti neanche se n'è accorto, visto com'era impegnato nella discussione col motociclista investito e con un agente della polizia municipale accorso sul posto. Tutto si è svolto peraltro all'insegna della massima civiltà, con scambi di documenti con l'altro protagonista dell'incidente.

Francescoli in dribbling con la maglia dell'Uruguay: un ballerino col pallone tra i piedi

Francescoli è una leggenda assoluta del calcio non solo uruguaiano ma mondiale: trequartista di classe immensa, dotato di una eleganza innata che gli valse il soprannome di ‘Principe', ha ispirato generazioni di giocatori, tra cui Zinedine Zidane, il cui figlio primogenito si chiama Enzo proprio in suo onore. Dopo aver vestito la maglia del Marsiglia al suo arrivo in Europa, Francescoli ha giocato anche in Italia: Cagliari e Torino le due tappe in Serie A, che hanno fatto innamorare anche i tifosi italiani del calciatore di Montevideo.