Fonseca torna negli spogliatoi per la prima volta dopo la squalifica: quando finirà la sanzione

La squalifica di Paulo Fonseca sta per concludersi e finalmente ha superato la parte più dura: sei mesi dopo la sanzione pesantissima l'allenatore potrà tornare negli spogliatoi per stare insieme ai suoi giocatori a partite dalla partita contro l'Angers del prossimo 19 settembre, in attesa di poter poi tornare in panchina a partire dal 30 novembre. Quella contro il Rennes sarà l'ultima partita da vivere interamente nelle tribune, poi potrà almeno respirare l'aria degli spogliatoi e parlare con la sua squadra prima della gara e all'intervallo.

Fonseca torna negli spogliatoi del Lione

Un fallo fischiato in favore del Brest lo scorso 2 marzo ha scatenato la squalifica per Fonseca. L'allenatore era stato sanzionato per aver aggredito verbalmente l'arbitro di quella partita e la punizione si è articolata in due parti: la prima è la sospensione dalla panchina per nove mesi, che terminerà alla fine di novembre, l'altra l'inibizione dagli spogliatoi per tutte le gare che si concluderà la prossima settimana. Una boccata di aria fresca per il portoghese: "Dobbiamo imparare da ogni situazione. Da parte mia, devo imparare a essere più calmo in panchina. È molto diverso poter essere nello spogliatoio, perché mi piace parlare con i giocatori. Non è facile gestire questa situazione, ma ci siamo organizzati bene".

È stato complicato gestire le gare del Lione senza parlare con i giocatori, una realtà che mai si sarebbe aspettato di vivere: "Al momento posso parlare con loro solo in hotel e non posso parlare con loro individualmente prima della partita. È molto diverso poter tornare negli spogliatoi, perché è completamente diverso". In questi mesi non ha potuto caricare la squadra all'intervallo e dare le indicazioni necessarie ai singoli, una situazione che cesserà il prossimo 19 settembre: "Mi piace molto parlare con i giocatori subito prima della partita o durante l'intervallo. Al momento non posso farlo, posso parlare con loro solo in hotel"