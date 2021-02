"Non ho mai sentito il mio posto in pericolo". L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista al giornale portoghese O Jogo dove ha parlato della sua esperienza nella Capitale alla vigilia della gara di Europa League contro il Braga, sua ex squadra con cui ha vinto una Coppa di Portogallo nel 2016. L'allenatore lusitano ha allenato per una stagione la squadra della città all'estremo nord del Portogallo: "Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. È una squadra offensiva a cui piace avere il possesso del pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile".

Fonseca ha provato a mettere alla spalle, in maniera definitiva, il caso che ha visto protagonista Edin Dzeko dopo giorni di grande tensione: "Ormai è tutto completamente risolto". Sugli obiettivi della sua squadra: "Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l'obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti".

L'allenatore dei giallorossi ha parlato anche al sito ufficiale dell'UEFA e si è soffermato sulla voglia di provare a vincere l’Europa League: “La Roma è un club ambizioso ed è sempre più vicina alla vittoria di titoli, qualcosa che non è accaduto con regolarità negli anni. Niente mi soddisferebbe di più che regalare un titolo ai tifosi della Roma, che sono meravigliosi e hanno tanta passione per la loro squadra. Vorrei ricambiare questa passione con buoni risultati. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra ed essere realistici riguardo alle nostre possibilità. Per me questa Roma dovrebbe concentrarsi solo sulla prossima partita, che sarà molto difficile. Penso che sia impossibile per qualsiasi squadra di Europa League prevedere chi vincerà".