Paulo Fonseca non si fida del Braga. L'allenatore portoghese della Roma è intervenuto nel classico appuntamento con la stampa alla vigilia del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, dopo il 2-0 conquistato nel match di 7 giorni fa. Concentrazione massima sulla sfida continentale, senza lasciarsi distrarre dal pensiero del prossimo impegno contro il Milan. Fonseca a tal proposito ha parlato anche della situazione infortuni, spiegando che Smalling e Ibanez, out sicuramente contro il Braga, difficilmente saranno in campo con i rossoneri.

El Shaarawy giocherà la prima gara da titolare contro il Braga, così probabilmente come Spinazzola, mentre Smalling e Ibanez saranno fuori gioco. Paulo Fonseca ha fatto il punto della situazione sull'infermeria alla vigilia del match di Europa League, con "finestra" anche sul big match contro il Milan in programma domenica sera: "El Shaarawy è pronto per giocare e aiutare la squadra. Pastore è stato fermo a lungo. Sta recuperando piano piano la miglior condizioni. Per me è stato importante averlo vicino alla squadra. Spinazzola sta bene, può giocare dall’inizio. Smalling e Ibanez è difficile che recuperino anche per il Milan, Kumbulla è più vicino al rientro".

Nessuna distrazione legata al pensiero della sfida contro il Milan per Fonseca, con la sua Roma che non dovrà prendere sotto gamba l'impegno con il Braga in discesa dopo il 2-0 in terra lusitana: "Per quanto riguarda la sfida di domani, per me la partita non è chiusa. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontare il Braga, una squadra forte di cui conosco la mentalità: arriverà a Roma per cambiare il risultato. Non dobbiamo gestirla, ci vuole l'ambizione di vincerla. Devo dire che penso solo a domani, sarà una sfida difficile e non voglio pensare ora al Milan. Dobbiamo chiudere la questione qualificazione domani, poi pensiamo al Milan".