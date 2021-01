Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida di campionato tra la Roma e lo Spezia. Un match importante per i giallorossi che arriva dopo le due sconfitte consecutive in 3 giorni contro la Lazio nel derby e proprio contro i liguri in Coppa Italia. Il tecnico portoghese annuncia subito come in questo momento senta la fiducia della squadra e della società: "Ho sempre sentito l'appoggio del presidente – ha spiegato – anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo la sua fiducia". E poi l'annuncio sulle condizioni della squadra: "Dzeko ha avuto una contusione in partita e ieri ha sentito un fastidio. Non sarà della partita".

Il tecnico giallorosso ha specificato come l'attaccante bosniaco non potrà giocare e che non intende alimentare ulteriori polemiche sull'argomento: "Devo focalizzarmi sulla partita di domani". L'allenatore ha cercato di evitare di affrontare gli argomenti riguardanti le presunte tensioni nello spogliatoio giallorosso ricordando però come l'errore delle 6 sostituzioni sia stata colpa di tutti: "Non voglio fuggire dalle mie responsabilità, le regole le dobbiamo conoscere tutti anche se cambiano sempre".

Fonseca esclude Dzeko per Roma-Spezia

Paulo Fonseca ha dunque escluso Edin Dzeko dalla sfida della Roma contro lo Spezia. L'attaccante bosniaco non sarà disponibile per un problema accusato in allenamento. Ma è chiaro come ci siano diversi dubbi su questa versione dato che nella giornata di ieri proprio il #9 giallorosso e Lorenzo Pellegrini, hanno avuto un colloquio con lo stesso allenatore giallorosso, a nome di tutta la squadra, cercando di capire se fosse possibile mediare circa il reintegro di Gianluca Gombar nel ruolo di team manager. Detto ciò, Fonseca dovrà fare a meno anche di Pedro e probabilmente anche di Mkhitaryan: "Vedremo oggi come sta per capire se sarà in grado di giocare domani".

E sulle presunte polemiche, specie dopo le voci sul suo esonero a seguito del ko in Coppa Italia ha detto: "Sento che la squadra è con me ed io sono il tipo di persona che non si arrende". Ovviamente Fonseca non ha potuto non affrontare anche i temi relativi al mercato: "Stiamo lavorando tutti insieme: io, Pinto, il presidente e Ryan (Friedkin ndr) per cercare tutte le soluzioni per aiutare la squadra". Tornando alla gara di domani contro lo Spezia, con Dzeko out, è chiaro come quel ruolo di punta sarà occupato da Morja Mayoral: "Sta bene e ha fatto una gran partita per me in Coppa Italia, creando gol, occasioni nonostante abbia sbagliato alcuni gol". Elogiando il giocatore: "È un giovane e per me è importante sentire che sta lavorando con la squadra, il gol arriverà" .