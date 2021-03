Paulo Fonseca si è presentato felice davanti alle telecamere di Sky Sport al termine della gara contro lo Shakhtar Donetsk vinta dalla Roma 3-0 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico portoghese ha subito sottolineato l'atteggiamento importante avuto dalla squadra sin dall'inizio della partita, con i giallorossi bravi a non farsi schiacciare dalla velocità degli avversari: "Eravamo sicuri che lo Shakhtar avrebbe giocato in contropiede – ha detto – Abbiamo preparato bene la partita e i ragazzi sono stati bravi a giocare una partita difensivamente molto buona".

Il tecnico giallorosso si è anche soffermato sui singoli, come El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, ma soprattutto sulla grinta di Gianluca Mancini e in generale del gruppo: "Mancini sta giocando tutte le partite nonostante sia in difficoltà – ha sottolineato – Tutti vogliono giocare e questo spirito di squadra è importante per un allenatore". Fonseca è poi ritornato sul battibecco con Pedro: "Pedro non ha capito quello che volevo dire, tutto qui, nessuna polemica". Sull'avversario che ha battuto due volte il Real Madrid in Champions: "È una squadra forte lo Shakhtar che ha anche pareggiato due volte contro l'Inter – ha evidenziato – Ma noi principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene".

Sulle motivazioni della squadra in Europa League: "La squadra sa che in Europa bisogna giocare più attenti e concentrati e questo dobbiamo farlo anche in campionato". Il tecnico giallorosso si è detto onorato di essere l'allenatore della Roma in questa esperienza che gli sta regalando tantissime emozioni e un nuovo modo di intendere il calcio: "È un grande piacere, mi piace la città, i tifosi – ha detto – L'importante è essere sempre equilibrato ma sto imparando molto come allenatore della Roma".